У генконсула Кореи в Петербурге похитили самое дорогое

Полиция Центрального района возбудила уголовное дело о краже после того, как из квартиры генконсула Кореи в Петербурге пропала игровая консоль Nintendo Switch. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 апреля.



С заявлением в правоохранительные органы обратилась сорокалетняя супруга дипломата. Вместе они проживают в трёхкомнатной квартире на улице Правды. Любопытно, что, кроме приставки, вор ничего не унёс. Ушерб владельцами оценён в 31 тысячу рублей.



Видеонаблюдение на прилегающей к дому территории отсутствует, с места преступления оперативники изъяли отпечатки и следы обуви.

