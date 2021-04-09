В прокат выходит «Чернобыль» Козловского

С 15 апреля в кино начнут показывать «Чернобыль», вторую режиссерскую работу Данилы Козловского после весьма успешного «Тренера». Он же играет здесь главную роль — пожарного, ликвидирующего огонь после взрыва на АЭС.
Сравнивать фильм с одноименным успешным сериалом бессмысленно — сценарист Алексей Казаков, сочинивший некогда «Горько!», строит сюжет не на реальной истории аварии и ее расследовании, а как чистейший фильм-катастрофу, хронику самопожертвования и подвига в экстремальной ситуации. Помимо героического персонажа Козловского тут есть и врач, и инженер, и водолаз — в общем, полная команда борцов с последствиями катастрофы.
Залогом же того, что фильм-катастрофа получится масштабным и эффектным, вполне может служить тот факт, что продюсером «Чернобыля» выступил Александр Роднянский, профессионал с исключительным чутьем и чувством формы. Наконец, если Козловский, Роднянский и сюжет недостаточно убедительны, фильм достоин внимания еще и как новая работа оператора Ксении Середы — художника исключительной смелости, даже наглости, и самобытности: она сняла «Дылду» Кантемира Балагова, выстроила ее кричащую зелено-красную палитру и здесь тоже наверняка проявит себя самым неординарным образом.
12+
Иван Чувиляев