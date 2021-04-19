Весной — в дорогу! Мини-гид «Фонтанки» по петербургским автосервисам

Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







Зимой водители не очень любят сдавать машины в сервисы: никому не хочется в холода и слякоть пересаживаться на общественный транспорт. Зато когда сходит снег и температура воздуха становится плюсовой, владельцы начинают активно приводить в порядок автомобили. Ну а выбор конкретной мастерской зависит от того, какую именно проблему нужно решить.

Поцарапали бампер или крыло

Kuzovclubspb в Приморском районе занимается полной и частичной покраской машин. Чаще всего мастерам приходится приводить в порядок бамперы, крылья и пороги — детали, которые обычно страдают при неаккуратной парковке, маневрах во дворе или ударе о препятствие. На один элемент в среднем тратят два-три дня, если есть более серьезные повреждения — времени потребуется больше.

Окраска автомобиля — сложный процесс. Сначала его моют, чтобы увидеть все дефекты. Далее снимают нужный элемент либо частично разбирают машину. Удаляют старую краску с лаком, шпаклюют глубокие царапины, грунтуют и красят.

В Kuzovclubspb отмечают: среди любимых петербуржцами цветов — белый, серый, оттенок шампанского, синий, красный, коричневый, черный. Не так давно сервис освоил новую услугу — аэрографию, и теперь здесь можно не только покрасить в один тон, но и нанести уникальный рисунок.

Нужно защитить машину от песка и гравия

В Калининском районе работает команда Mad Ducks Crew. К ней обращаются те, кто хочет оклеить машину защитной или декоративной пленкой, тонировать, отремонтировать или заменить автостекла. Специалисты сервиса работают в этом направлении детейлинга около 10 лет. Они всегда следят за актуальными трендами и в этом году уже успели опробовать несколько новинок.

Самая популярная услуга Mad Ducks Crew — «бронирование» прозрачной пленкой, которая предотвращает появление царапин. Чаще всего этой процедуре подвергают новые машины, иногда их даже привозят на эвакуаторе, чтобы не повредить в пути. Быстрое оклеивание передней части автомобиля и зон риска занимает один день, на полное уйдет от трех до семи в зависимости от материала, требований заказчика и состояния машины.



Владелец опасается автомобильных воров

Компания «Автопартнер», которая базируется в Петроградском районе, устанавливает на машины петербуржцев системы, предотвращающие угон. Чаще всего ее клиенты выбирают программу-минимум — электронный иммобилайзер, защищенный механическим замком капота. На втором месте по популярности — системы с GSM-связью. А вот спрос на спутниковые охранные системы снижается: большинство автовладельцев в них разочаровались. Однако иногда наличие такого оборудования — требование страховой компании.



Фото: freepik.com Поделиться Поделиться







Не так давно сервис стал официальным установщиком умной защиты от известного петербургского бренда, а также эксклюзивным партнером московской компании — разработчика авторского противоугонного комплекса с финансовой гарантией. Последнее означает, что производитель выплачивает денежную компенсацию, если машину все-таки сумеют «увести». А еще у «Автопартнера» появилась собственная линейка мультимедийных центров для автомобилей.

Яндекс.Бизнес для автосервисов

Автосервисы постоянно работают не только над качеством услуг, но и над своим продвижением. При этом предприниматели не всегда понимают, какую рекламу нужно запустить, чтобы пошли продажи. Кроме того, владельцы малых бизнесов часто занимаются ремонтом, принимают заказы, встречают клиентов... У них и без того полно забот, им некогда разбираться в сложных маркетинговых инструментах, а бюджет не всегда позволяет нанять специалиста.



В такой ситуации на помощь приходит новый сервис — Яндекс.Бизнес. Он позволяет без специальных знаний запустить рекламную кампанию на площадках Яндекса — в Поиске, Картах, Услугах, Дзене и еще на 40 000 сайтах. В новом сервисе объявления автоматически создаются согласно заданным параметрам, а средства на рекламу распределяются по эффективным каналам. Это хороший способ получить реальные обращения, например, звонки или онлайн-записи.

Пора менять резину и проводить ТО

Сервис «Митроф-Авто» в Адмиралтейском районе предлагает разнообразные услуги по ремонту и техобслуживанию. Зимой этого года, отмечают специалисты, увеличилось число клиентов, которые приезжали на замену радиаторов печки: автомобильное отопление выходило из строя в сильные морозы. Весной же петербуржцы активно готовятся к летнему сезону: меняют резину, заправляют кондиционеры и проводят техобслуживание, чтобы привести машину в порядок.

Сейчас «Митроф-Авто» разрабатывает новое направление, которое может пригодиться любителям загородной жизни и владельцам дач, — ремонт электро- и бензоинструментов. Газонокосилки и бензопилы тоже нуждаются в починке, как, впрочем, и дрели — лучшие друзья самоизолировавшихся горожан.



Повредили бампер, маневрируя во дворе

В сервис Bamperokspb, расположенный в Красногвардейском районе, водители приезжают, когда решают восстановить поврежденную пластиковую деталь, замена которой обошлась бы в весомую сумму.

В автомобиле много таких элементов: зеркала, локеры, брызговики, накладки на багажнике и дверях, обшивка салона. Но чаще всего страдают бамперы — от антипарковочных ограничителей во дворах, ям на дорогах и обычных городских поребриков. Иногда их приносят в пакете, в виде двадцати или тридцати отдельных кусочков, которые необходимо собрать в одну деталь. Фрагменты соединяют методом сварки, а затем красят. Отреставрированный бампер стоит дешевле нового и не ломается. Швы получаются прочными, если использовались качественные материалы и была соблюдена технология.

Не так давно у сервиса появилась новая опция — ремонт без покраски, так как стал доступен черный ремонтный пластик (обычно он желтого цвета). Как запустить рекламу через Яндекс.Бизнес



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Материал подготовлен специально для Яндекс Бизнес.

Автор: Мария Семенова

