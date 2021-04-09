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На основателя «Артдокфеста» Манского напали

На основателя фестиваля «Артдокфест» Виталия Манского напали активисты группы SERB

Режиссер сообщил, что его атаковали во время интервью.

«Произошло нападение группы SERB <...> На меня напали люди, и один из них пытался какой-то тканью перехватить горло», — заявил 9 апреля Манский в эфире телеканала «Дождь».

По его словам, нападение произошло после того, как он давал интервью Associated Press и собирался пообщаться с немецкими журналистами.

Режиссер подчеркнул, что нападавшие «исчезли», а он сам «здоров и полон сил».

Позже появилось видео нападения. Активист рассказал, что использовал не тряпку, а «трусы Навального». Таким образом член SERB сделал отсылку к акции режиссера, когда он вышел на пикет с трусами после расследования об отравлении оппозиционера. «Мы ему вернули его трусы. Это не удавка. Дальше что? В чем проблема?», — заявил активист.

Прокремлевское движение SERB («Юго-восточный блок») известно с 2014 года. «Патриоты» прославились своими радикальными методами: сторонники блока громят мемориалы, метают торты в либеральных политиков и общественных деятелей и не жалеют зеленки. Их тень разглядели на записи с облитым зеленкой главным оппозиционером страны Алексеем Навальным. Но самой известной акцией стало выступление во время выставки в московском центре братьев Люмьер фотографий Джока Стёрджеса. Тогда экспонаты тоже облили едкой жидкостью: как оказалось, мочой.

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Комментарии (8)

Mikle776
все ужаснее и ужаснее в этой стране... а лидер страны только и делает, что удивляется и ручкой/карандашом развлекается...
Жаль, что у Манского не было травматического оружия с собой... порадовал бы ребят и все законные основания есть
Вячеслав Рогожин
Фашисты - и есть фашисты. Искренне презираю!
***_555
И ведь не найдут. Как карателя с запотевшим забралом.
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