На основателя «Артдокфеста» Манского напали

«Произошло нападение группы SERB <...> На меня напали люди, и один из них пытался какой-то тканью перехватить горло», — заявил 9 апреля Манский в эфире телеканала «Дождь».



По его словам, нападение произошло после того, как он давал интервью Associated Press и собирался пообщаться с немецкими журналистами.

Режиссер подчеркнул, что нападавшие «исчезли», а он сам «здоров и полон сил».

Позже появилось видео нападения. Активист рассказал, что использовал не тряпку, а «трусы Навального». Таким образом член SERB сделал отсылку к акции режиссера, когда он вышел на пикет с трусами после расследования об отравлении оппозиционера. «Мы ему вернули его трусы. Это не удавка. Дальше что? В чем проблема?», — заявил активист.