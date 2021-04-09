Петербуржцам представят книгу-инструкцию по расследованию родословных детективов

Пароль «Родословные детективы» уже известен тем, кто слушает лекции адвоката Даниила Петрова о том, как вытаскивать историю семьи из архивов, а то и из небытия. Автор сделал пособие (его и представит) и прочитает лекции в Особняке Румянцева 13 и 17 апреля. 18+



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Даниил Петров — адвокат, а последние годы ведет дела по защите прав пользователей архивных фондов. Сам он — зампредседателя Общественного совета при Архивном комитете Петербурга и с горечью констатирует «продолжающееся массовое уничтожение личных дел советских граждан». На всевозможных предприятиях лежат кипы личных дел сотрудников, спустя 75 лет предприятие не обязано их хранить. Так что сейчас подошел черед документов 1920-х–1930-х годов. Некоторые могут отправиться в архивы, некоторые — на помойку, а какие-то всплывут на интернет-аукционах и у букинистов.



Даниил Петров составил целую инструкцию, как действовать в условиях, когда не всякий документ получишь из архива, а если получишь — можешь натолкнуться на ошибки, разночтения, а то и вовсе обнаружить в биографии родственника подозрительные нестыковки. Инструкция — это книга «Родословные детективы. Пособие по установлению и сохранению истории семьи и Отечества». Автор представит ее в Особняке Румянцева (вход с Английской наб., 44) 13 апреля в 18:30, а 17 апреля в 14:00 и прочитает лекции о придуманных биографиях советских подданных и о разночтениях в родословных документах. Подробности на сайте Музея истории Петербурга в разделе «Лекции».

Александра Шеромова

