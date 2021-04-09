На Новой сцене Александринского будут судить убийцу. Решение о смертном приговоре примут зрители

На «Крайме», как и на «Суде над Раскольниковым» Антона Оконешникова, приговор вынесут зрители, но наблюдать будут за более знакомыми и понятными реалиями — эпохи 1990-х. В основе спектакля история одного убийства.



16 апреля 1997 года в нашей стране ввели запрет на смертную казнь. Но мораторий могут и отменить. Какими тогда будут последствия? Повлияет ли это на решение по делу об убийстве? Жизнь одного человека окажется в руках общероссийского суда присяжных. Каждый голос в зрительном зале и онлайн способен изменить судьбу героя и повлиять на общий исход.

