На Новой сцене Александринского будут судить убийцу. Решение о смертном приговоре примут зрители

11 и 12 апреля на Новой сцене Александринского театра будет показан второй спектакль онлайн-цикла «Сцена суда» — «Крайм» режиссера Кирилла Люкевича.
На «Крайме», как и на «Суде над Раскольниковым» Антона Оконешникова, приговор вынесут зрители, но наблюдать будут за более знакомыми и понятными реалиями — эпохи 1990-х. В основе спектакля история одного убийства.
16 апреля 1997 года в нашей стране ввели запрет на смертную казнь. Но мораторий могут и отменить. Какими тогда будут последствия? Повлияет ли это на решение по делу об убийстве? Жизнь одного человека окажется в руках общероссийского суда присяжных. Каждый голос в зрительном зале и онлайн способен изменить судьбу героя и повлиять на общий исход.
За стартовую драматургию происходящего вновь отвечает Саша Филипенко, за сценографию — художник Фемистокл Атмадзас. В апрельской премьере заняты Иван Трус, Любовь Штарк, Андрей Матюков, Никита Барсуков и другие.
Начало спектакля в 19:45. Начало трансляции в официальной группе театра «ВКонтаке» в 20:00.
18+.
Наталия Эфендиева