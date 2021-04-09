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На Гражданке была погоня: ловили злую даму на каршеринге

Нарушительницу ПДД задержали на севере Петербурга

Инспекторы ДПС ОГИБДД по Калининскому району Санкт-Петербурга задержали нетрезвую автомобилистку, которая хотела скрыться.

Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», 9 апреля около 0:50 у дома у 31 по Тихорецкому проспекту 37-летняя женщина на каршеринговом «Рено» не остановилась по требованию инспекторов. Началась погоня. За женщиной следовали около 4,5 километра и наконец у станции метро «Гражданский проспект» её остановили.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
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Дама вела себя неадекватно и агрессивно, от освидетельствования отказалась. Её задержали и доставили в отдел полиции. В отношении неё составлены административные материалы за отказ от освидетельствования, проезд на запрещающий сигнал, неостановку и неповиновение.

7 апреля также на севере города была задержана ещё одна пользовательница каршеринга. Она села за руль по чужому аккаунту и была нетрезва.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

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Комментарии (10)

260559331
Люди считают что если Авто чужое - то можно то что нельзя в своей. Плюс привлекается городская беднота с небольшими деньгами. 200-300 га машину есть. А на кредитную - в месяц даже 10-15 т. Нет.
260559331
Сколько алкозамок стоит? На сколько он увеличит минуту езды? Имхо - не много. Давайте ставить !! И у сервисов - машины будут целее.
radon
Карш отли, ная вещь, но это как граната в руках обезьяны. Не умеешь, не берись, так нет же... Алкозамки спасут положение
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