Инспекторы ДПС ОГИБДД по Калининскому району Санкт-Петербурга задержали нетрезвую автомобилистку, которая хотела скрыться.
Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», 9 апреля около 0:50 у дома у 31 по Тихорецкому проспекту 37-летняя женщина на каршеринговом «Рено» не остановилась по требованию инспекторов. Началась погоня. За женщиной следовали около 4,5 километра и наконец у станции метро «Гражданский проспект» её остановили.
Дама вела себя неадекватно и агрессивно, от освидетельствования отказалась. Её задержали и доставили в отдел полиции. В отношении неё составлены административные материалы за отказ от освидетельствования, проезд на запрещающий сигнал, неостановку и неповиновение.
7 апреля также на севере города была задержана ещё одна пользовательница каршеринга. Она села за руль по чужому аккаунту и была нетрезва.