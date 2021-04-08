Крупное открытие сделали археологи на юге Египта в городе Луксор. Экспедиции Захи Хавасса удалось отыскать так называемый затерянный золотой город — самый большой из всех, когда-либо найденных в Египте. Об этом сообщает 8 апреля Ahram Online. Этот город, известный как Атон, был основан одним из величайших правителей Египта, царем Аменхотепом III, правившим Египтом с 1391 по 1353 год до нашей эры. Этот город был активен во время правления великого царя и его сына, знаменитого Аменхотепа IV, Эхнатона. Это было крупнейшее административное и промышленное поселение в эпоху египетской империи на западном берегу Луксора.

A 3,000-year-old ‘lost golden city’ has been unearthed in Egypt https://t.co/y7EiwALcgK — Post World (@PostWorld) April 8, 2021

Бетси Брайан, профессор египтологии Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, США, сказала, что «открытие этого затерянного города является вторым по значимости археологическим открытием после гробницы Тутанхамона». «Открытие Затерянного города не только даст нам редкую возможность заглянуть в жизнь древних египтян в то время, когда империя была наиболее богатой, но и поможет нам пролить свет на одну из величайших загадок истории: почему Эхнатон и Нефертити решили переехать в Амарну» — говорит Брайан. История гласит, что город был заброшен, а столица переехала в Амарну. Но было ли это и почему, ещё предстоит узнать.

Район раскопок зажат между храмом Рамзеса III в Мединет Хабу и храмом Аменхотепа III в Мемноне. Египетская экспедиция начала там работу в поисках погребального храма Тутанхамона. Раскопки начались в сентябре 2020 года, и через несколько недель, к большому удивлению команды, во всех направлениях начали появляться образования из сырцовых кирпичей. Некоторые из стен домов достигают трёх метров в высоту. Всего за семь месяцев археологи раскопали несколько районов. Они обнаружили хорошо сохранившийся большой город, с почти сплошными стенами и комнатами, заполненными инструментами для повседневной жизни. Археологические слои лежали нетронутыми тысячи лет.

Датировать поселение удалось с помощью иероглифических надписей, найденных на сосудах для вина, а также кольцами, скарабеями, керамикой и глиняными кирпичами с печатью картуша короля Аменхотепа III. В южной части археологи обнаружили пекарню и большую кухню с печами и глиняной посудой для хранения еды. Они также раскопали административный и жилой район, огороженный зигзагообразной стеной с одним входом, вероятно, в целях безопасности. Участники экспедиции нашли множество инструментов, используемых в промышленной деятельности, например в прядении и ткачестве. Также были обнаружены шлаки от производства металла и стекла.

#Egypt announces a super important archaeological discovery of #Lost_Golden_City

Scoperta a Luxor la più grande città dell’epoca dei faraoni https://t.co/drPUaoC5ok — Hend Soliman (@Hend_Soli_Nova) April 8, 2021