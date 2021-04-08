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Конкурс на подготовку территории под Витебскую развязку приостановлен. Пожаловался строитель М-11

ФАС в Петербурге приостановила выбор подрядчика по проекту Витебской развязки

Антимонопольщики 8 апреля приостановили определение поставщика на конкурсе по подготовке территории под Витебскую развязку ЗСД. Разыгрывается контракт на 6,5 млрд рублей.

Судя по сайту госзакупок, жалоба поступила накануне, ее автор — многопрофильная строительная компания «Идж Ичташ Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ши», она работала на стройке ближайших к Петербургу участков трассы М-11 вместе с итальянской «Асталди». Предприятие считает, что заказчик неправомерно ограничил число участников квалификационными требованиями; в частности, принимает в качестве подтверждения опыта контракты только по строительству, реконструкции и переносу инженерных сетей, заключенные не ранее июля 2018 года и завершенные менее чем за 3 года. Кроме того, он готов верить только документам, которые размещены на портале госзакупок. Ранее на условия конкурса в части квалификации жаловалась также компания АДС Анатолия Канского.

Сам конкурс на подготовку территории под Витебскую развязку ЗСД — или первый этап ШМСД — был объявлен в марте, заявки принимали до 7 апреля. Победитель получит трехлетний контракт на 6,5 млрд, хотя в целом город заложил на эти цели более 11 млрд.

Генподрядчик на строительство самой развязки определен — по договору с «Магистралью Северной столицы» этим займется ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север»: совместное предприятие ООО «ПУСК» (100-процентная «дочка» «ВТБ Инфраструктурный холдинг»), турецкой строительной компании ООО «ЛИМАК КОНСТРАКШН», которая входит в группу компаний LIMAK, а также ООО «Актив», которое принадлежит собственникам АО «Институт Стройпроект». Церемония начала строительства уже прошла, сейчас компания ищет субподрядчиков.

Первый этап Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) от подключения к ЗСД до Витебского проспекта оформлен как развязка Западного скоростного диаметра, соответствующее допсоглашение город и «Магистраль Северной столицы» подписали в конце 2020 года. Протяженность развязки составит около 2,6 км, пропускная способность — до 70 000 автомобилей в сутки, движение предусмотрено по шести полосам со скоростью до 110 км/час.

Стоимость строительства Витебской развязки оценивается в 27 млрд рублей, а вместе с подготовкой территории — в 39,4 млрд рублей. Из федерального бюджета выделяется 10 млрд рублей, из городского — 16,8 млрд, частный партнер дает 10,3 млрд рублей. До итоговой суммы недостает 2,3 млрд; в Смольном пояснили, что дело в использовании индексов-дефляторов.

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Комментарии (2)

Danik
"Церемония начала строительства уже прошла, сейчас компания ищет субподрядчиков." Прокуратуре и СК приготовится! Правда, ничего не найдут эти ручные конторки. У полковников в диванах появятся новые млрды!
dedmoroz_5e4d8827384c2
недалёк тот час, когда сантехник при установке унитаза в квартире будет получать цифровое разрешение из-за рубежа
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