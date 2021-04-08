Конкурс на подготовку территории под Витебскую развязку приостановлен. Пожаловался строитель М-11

Судя по сайту госзакупок, жалоба поступила накануне, ее автор — многопрофильная строительная компания «Идж Ичташ Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ши», она работала на стройке ближайших к Петербургу участков трассы М-11 вместе с итальянской «Асталди». Предприятие считает, что заказчик неправомерно ограничил число участников квалификационными требованиями; в частности, принимает в качестве подтверждения опыта контракты только по строительству, реконструкции и переносу инженерных сетей, заключенные не ранее июля 2018 года и завершенные менее чем за 3 года. Кроме того, он готов верить только документам, которые размещены на портале госзакупок. Ранее на условия конкурса в части квалификации жаловалась также компания АДС Анатолия Канского.

Сам конкурс на подготовку территории под Витебскую развязку ЗСД — или первый этап ШМСД — был объявлен в марте, заявки принимали до 7 апреля. Победитель получит трехлетний контракт на 6,5 млрд, хотя в целом город заложил на эти цели более 11 млрд.

Генподрядчик на строительство самой развязки определен — по договору с «Магистралью Северной столицы» этим займется ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север»: совместное предприятие ООО «ПУСК» (100-процентная «дочка» «ВТБ Инфраструктурный холдинг»), турецкой строительной компании ООО «ЛИМАК КОНСТРАКШН», которая входит в группу компаний LIMAK, а также ООО «Актив», которое принадлежит собственникам АО «Институт Стройпроект». Церемония начала строительства уже прошла, сейчас компания ищет субподрядчиков.