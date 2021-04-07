Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX отправилась на орбиту с 60 микроспутниками Starlink на борту.
Запуск был осуществлён с космодрома на мысе Канаверал в США в 12:34 (19:34 мск).
Liftoff! pic.twitter.com/luuYBpfcaw— SpaceX (@SpaceX) April 7, 2021
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, ранее участвовавшая в отправке пяти других миссий, вернулась с помощью беспилотного корабля. Она опустилась на плавучую платформу «Конечно, я все еще люблю тебя» (Of Course I Still Love You) в Атлантическом океане.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/9a7LUPYZue— SpaceX (@SpaceX) April 7, 2021
Выведенные на орбиту спутники Starlink станут частью сети для обеспечения доступа в Интернет. Для этого планируется отправить в космос в общей сложности 11 тыс. аппаратов. Проект обойдётся в 10 млрд долларов.
Предыдущую партию запустили 11 марта. В январе этого года SpaceX отправила в космос рекордное число — в 143 спутника.