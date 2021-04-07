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SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink. Вернувшуюся первую ступень приняла платформа «Конечно, я все еще люблю тебя»

Falcon 9 везёт на орбиту ещё 60 спутников для глобального Интернета

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX отправилась на орбиту с 60 микроспутниками Starlink на борту.

Запуск был осуществлён с космодрома на мысе Канаверал в США в 12:34 (19:34 мск).

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Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, ранее участвовавшая в отправке пяти других миссий, вернулась с помощью беспилотного корабля. Она опустилась на плавучую платформу «Конечно, я все еще люблю тебя» (Of Course I Still Love You) в Атлантическом океане.

Выведенные на орбиту спутники Starlink станут частью сети для обеспечения доступа в Интернет. Для этого планируется отправить в космос в общей сложности 11 тыс. аппаратов. Проект обойдётся в 10 млрд долларов.

Предыдущую партию запустили 11 марта. В январе этого года SpaceX отправила в космос рекордное число — в 143 спутника.

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Комментарии (3)

i224
Про интенет - байки, это 11 тыщ боевых космо-дронов.
ПТСЖ
Довольно странно, что переводить название платформы. Надо тогда жечь глаголом по полной: "КосмосХ запустил ракету-носитель со спутниками Звёзднаясвязь. Вернувшуюся первую ступень приняла платформа «Конечно, я все еще люблю тебя»"

Сокол 9 везёт на орбиту ещё 60 спутников для глобального Интернета
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