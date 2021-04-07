Погрузись в космос: выставки в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина

К Дню космонавтики в Петербурге можно будет даже почувствовать себя космонавтом и почитать рукописи Сергея Королева.

Программа в честь 60-летия первого полёта человека в космос в этом году довольно насыщенная. Кроме лекций, в Петербурге начинают работу и многочисленные выставки. Например, Музей политической истории 9 апреля откроет выставку, созданную совместно с московским Мемориальным музеем космонавтики. Покажут личные вещи космонавтов и главного советского конструктора Сергея Королёва. Среди них — грамота «за Гагарина», ценнейшие рукописные документы, посмертная маска и слепки рук. Будут и вещи первого космонавта — например, форма подполковника ВВС СССР, которая принадлежала Гагарину.

Помимо мемориальной части, музей планирует донести подтекст: идеологическую борьбу, политическое противостояние, которое отчасти ускорило научно-технический прогресс. Ведь сама идея человека в космосе долго была утопией, а в итоге полет Юрия Гагарина стал советской и российской гордостью, государство по-прежнему использует образ первого космонавта для аккумуляции позитива.



Любителям интерактива стоит обратить внимание на выставку в центре «Россия — моя история». Там вы сможете с помощью очков виртуальной реальности почувствовать себя космонавтом, узнать больше о Солнечной системе и, как говорят организаторы, внеземном растительном мире. Из практичных вещей сможете добыть на выставке новую аватарку — будут «космические» фотозоны. На открытии будет концерт симфонического оркестра и визуальное шоу на «космическую» тему.



Выставка «Космос между мечтой и политикой» пройдёт в Музее политической истории с 9 апреля (открытие в 15 часов) до конца 2021 года. 6+



Выставка «Один день в космосе» в центре «Россия — моя история» пройдет с 9 апреля (открытие в 18 часов) до 30 апреля. Вход свободный, 0+

