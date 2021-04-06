FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Tequilajazzz сыграет в Петербурге легендарный альбом «Целлулоид»

Недавно сыграл концерт Optimystica Orchestra, а теперь пришел черед другой группы Евгения Федорова — Tequilajazzz, по которой большинство и знает петербургского музыканта. 9 апреля в клубе «Космонавт» состоится поистине знаковый концерт — легендарная группа сыграет свой альбом «Целлулоид». (12+)

Фото: acebook.com/Tequilajazzz.official/
ПоделитьсяПоделиться

На всякий случай объясним: вышедший в 1998 году «Целлулоид» принес Tequilajazzz народную славу, а композиция «Зимнее солнце» до сих пор считается едва ли не самой популярной песней Федорова. Именно эта композиция возглавляет топ по прослушиваниям Tequilajazzz в «Яндекс Музыке», а «Целлулоид» успешно держит лидерство в списке самых популярных альбомов группы.

Коллектив обещает, что на концерте релиз прозвучит целиком от первой до последней ноты. Однако угощать будут не только ностальгией — в пресс-релизе есть формулировка: «...если очень повезет, заодно с премьерами новых песен». Вероятно, так поклонников побалуют в свете скорого выхода нового альбома Tequilajazzz — релиз ожидается осенью. Интриги добавляет тот факт, что это будет первая с 1999 года номерная пластинка группы. 22 года ждали и еще немного подождем.

А пока есть повод еще раз переслушать «Целлулоид», подпевая знакомым куплетам.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: acebook.com/Tequilajazzz.official/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний