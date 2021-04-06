Ким Кардашьян опубликовала в Instagram поздравление своих подписчиков с Пасхой и показала им новые желтые шлепанцы от Yeezy. Это бренд ее мужа Канье Уэста, с которым они находятся в процессе развода.



Фанаты сначала удивились шлепанцам, которые напомнили им о сыре, чипсах, вафлях и прочих продуктах питания.Удобную обувь в них разглядели немногие.