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Ким Кардашьян снялась в «сырных шлепанцах» бренда Канье Уэста. Поклонники ударились в конспирологию

Кардашьян показала шлепанцы Yeezy от Канье Уэста

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram поздравление своих подписчиков с Пасхой и показала им новые желтые шлепанцы от Yeezy. Это бренд ее мужа Канье Уэста, с которым они находятся в процессе развода.

Фанаты сначала удивились шлепанцам, которые напомнили им о сыре, чипсах, вафлях и прочих продуктах питания.Удобную обувь в них разглядели немногие.

Однако еще больше поклонников заинтересовало, почему Кардашьян продолжает носить и рекламировать обувь от Уэста, бракоразводный процесс с которым проходит не слишком гладко. Некоторые фанаты ударились в конспирологию и предположили, что это намек на воссоединение пары. Тем более, что, по их мнению, шлепанцы явно слишком велики для Кардашьян.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей. Для Кардашьян этот развод станет третьим. Обручальное кольцо супруга музыканта перестала носить ещё зимой, в январе это отмечали СМИ. Рождество и Новый год пара отмечала раздельно.

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