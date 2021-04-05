Учёные воссоздали звучание концерта XVI века при помощи виртуальной часовни. Отрывки можно послушать

Как 5 апреля пишет The Guardian , ученые использовали систему лазерных дальномеров и создали виртуальную модель часовни. Трон, алтарь и драпировки они поставили так, как те вероятнее всего располагались в пространстве. Исследователи не забыли «восстановить» утерянные сегодня элементы, например алебастровые скульптуры или массивные дубовые балки под крышей.

Звучание пасхального концерта в часовне XVI века воссоздали учёные из Эдинбургского колледжа искусств и университетов Бирмингема. Они исследовали акустику дворца Линлитгоу в Шотландии, выяснив, как именно поглощали звук разные материалы и каким в то время могло быть убранство помещений.

После этого команда обратилась к книге Карвера — одному из двух крупнейших сборников музыки, сохранившихся в Шотландии до реформации, и отобрали произведения, которые вероятнее всего могли прозвучать в церкви. Песни в специальной камере, где не отражается эхо, записали профессиональные музыканты. Композиции наложили на реконструированную акустическую модель часовни.



Результат тут же записали на компакт-диск. Отрывки можно послушать на сайте. Такой пасхальный концерт мог быть исполнен для Джеймса IV, первого короля эпохи Возрождения в Шотландии. При этом, как подчеркнул один из участников проекта, преподаватель старинной музыки Эдинбургского колледжа искусств Джеймс Кук, получившийся результат вряд ли аналогичен тому, что могло быть в реальности.



Дворец Линлитгоу находится в 24 километрах от Эдинбурга. Он был резиденцией Стюартов, именно в нём родилась королева Мария Стюарт.

