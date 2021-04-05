Психолог Катерина Мурашова расскажет, что делать, если ребенок ничем не интересуется

Djnyana 08 Апр 2021 в 02:37 08 Апр 2021 в 02:37

Все же знают, что так не бывает, ребёнок интересуется - всем! ) В пределах его возможностей! И так же, все знают, что "взрослый", ни чем не отличается от ребёнка, кроме некоторых функций! ) Мы - Дети! ) Что бы мы там из Себя не строили, Мы - Дети! ) Впрочем, - говорит мне Бог - они и без тебя об этом знают! ) - Ну, извини, чуток я пофлудил, наверное..)