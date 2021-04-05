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Профессор расскажет, о чём в школе умалчивают на уроках физики

Казалось бы, подстраиваться «под линию партии» — удел истории, а уроки физики — сама объективность и истина, но «есть как минимум одно гигантское упущение в преподавании», — настаивают ученые Сколковского института науки и технологий. 8 апреля в «Архэ» расскажут подробно. Бесплатно, 12+

Фото:  Gerd Altmann from Pixabay
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Физика — наука точная. Но ее часть — «Механику» преподают в школе так, что это «приводит к принципиально неверной картине мира», уверяют в Сколтехе. Учебники живут по «ньютоновской механике», которой почти 350 лет, — как отметил один ученый, в те времена еще ведьм сжигали. Тогда еще ничего не было известно о магнитных силах, об электрических. Внутри ньютоновской механики нет противоречий, но еще в XIX веке обнаружились некоторые несоответствия между ней и другими классическими теориями. И уже давно наука уточнила, что законы Ньютона действуют только в определенных системах отсчета. Например, не годятся, если мы говорим о скоростях, близких к скорости света. Или если речь о массах атомов, Ньютонову механику можно использовать — но при этом важно понимать, до каких пределов она «работает». Однако школьные учебники уже лет 100 не вдаются в такие подробности. А Михаил Фейгельман, доктор физ.-мат. наук, главный научный сотрудник Сколтеха и Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау, профессор МФТИ, почетный член Американского физического общества — вдается. И нам объяснит, почему типичное состояние природы — не что-то предсказуемое и высчитываемое по формулам, а хаос.

Лекция «Непредсказуемость в классической механике» пройдет 8 апреля в Москве, но можно смотреть онлайн-трансляцию. Бесплатно. Подробности на страничке «Архэ» во «ВКонтакте». Начало в 19:00.

Александра Шеромова

Фото:  Gerd Altmann from Pixabay

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Комментарии (1)

Djnyana
Детский Сад! Не узнаете вы ни о чём, ни в школе, ни.. в чём вы не узнаете, Знание приобретается в.. - реальном Действии, как это делается в разумных Странах, а не так, как это делается.. - Безумными Диктаторами! ) В Физике, как и во всём, у нас - "жопа полная", но не это проблема! ) Скоро не будет работать простое Правило, - Человеки - Хорошие, а Правительство - Мудаки! Нет, так не бывает, все падают одновременно! Невозможно быть.. вот сдесь и сейчас - чутьчуть Культурным, а сделав шаг, - похерить всё это, с точки зрения - Государственной! ) А на уроках умалчивают о.. - том, о чём, в принципе, нельзя говорить, ибо - Магия! )
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