Optimystica Orchestra обещает Петербургу музыкальное шаманство и сдержанное диссидентство

Лидер группы Tequilajazzz Евгений Фёдоров 4 апреля предстанет перед петербуржцами в несколько ином амплуа. Без бас-гитары, зато в окружении целого оркестра. Optimystica Orchestra приглашает всех в клуб «Время N» на весенний концерт коллектива. (18+)
Optimystica Orchestra, сайд-проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова, исполняющий музыку в диапазоне от ска до босановы, давненько не баловал поклонников своими новинками. Последний на данный момент альбом коллектива вышел в далеком уже 2016 году, а потом был только сингл «Дождь / Лень». Но там всего две песни, да и вышли они три года назад. Однако, как говорит классик, новые песни пишут те, у кого старые плохие. И это точно не случай «Оркестра».
Зато описание грядущего шоу в соцсетях организаторов интригует. Если ему верить, Фёдоров и компания на сцене будут «создавать музыкальное шаманство, разгильдяйство, сдержанное диссидентство, творческое интеллигентство». О чем идет речь, понять сложно, к музыке Optimystica Orchestra куда больше подходит определение «красота», нежели «разгильдяйство». В любом случае, будет как минимум интересно. Так что надеваем костюмы, не забываем маски и отправляемся слушать хорошо знакомые композиции.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»