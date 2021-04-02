Взлетающий пегас, броневик под именем «Гроза» и фигура женщины из множества деталей превратили двор на Моховой улице, 27–29, в аллею скульптур. На монументы, составившие компанию героям памятника «Собачьему сердцу», петербуржцы обратили внимание 2 апреля.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как выяснила «Фонтанка», три новые фигуры ещё в конце марта установил президент Союза промышленников и предпринимателей Ленобласти Александр Габитов. Именно по его инициативе в 2018 году во дворе появился несогласованный памятник «Собачьему сердцу». Тогда профессора Преображенского и собаку Шарика — героев романа Михаила Булгакова и фильма Владимира Бортко — долго и безуспешно искали чиновники районной администрации, а потом официально открыли при поддержке «Ленфильма» и самого режиссёра «Собачьего сердца».



«Девушка в какой-то мере символизирует Маргариту Булгакова, а пегас — это общий символ творчества. Фигура съёмная, она не соприкасается ни с чем. Броневик — подарок. Я не знал, что с ним делать, поэтому тоже украсил двор. На таком наверняка мог ездить председатель домового комитета Швондер. Установили дня три назад», — рассказал корреспонденту «Фонтанки» Габитов. Судя по снимку на его странице в Instagram, пегаса аккуратно опускали на газон при помощи крана. Сказочное существо по просьбе Габитова создал художник, работающий в Ленобласти. Имя мастера пока держат в секрете.



В ближайшее время территорию планируют облагородить и посадить цветы. По словам Габитова, ему бы хотелось, чтобы после отмены коронавирусных ограничений горожане могли хорошо проводить время во дворе на Моховой и, например, приходить на творческие вечера. Петербуржец уже предложил проводить спектакли и встречи под открытым небом Театру «На Литейном», у которого пегас — официальный символ. Актёры учебного театра «На Моховой» также смогут помогать в организации. «Может быть, Бортко пригласим», — обещает Габитов.