«Мортал комбат» перешёл на новый уровень: новый фильм сняли не только для фанатов культовой игры

С 8 апреля в кинотеатрах начнут показывать «Мортал комбат» — вторую после малоудачной трилогии попытку перенести на экран культовую компьютерную игру. Если в прошлый раз ставку явно делали на фанатов именно игры, а остальным можно было не беспокоиться, то теперь налицо попытка превратить «Комбат» в мощное шоу с богатой машинерией. В центре повествования — четверка избранных бойцов, которые должны защитить Землю от темных сил.
Продюсером выступил австралиец Джеймс Ван, выпустивший на экраны «Пилу» и «Астрал», кассовые хиты в мире ужастиков. В качестве режиссера привлекли наглого и энергичного дебютанта Саймона Маккуойда. В итоге фильм куда больше похож на супергеройскую сагу, чем на зрелищную киноадаптацию бродилки.
В качестве приглашенных звезд привлекли самых значительных азиатских актеров: японцев Таданобу Асано (премьера фильмов Такеши Китано) и Хироюки Санаду, а также сингапурца Чинь Ханя (более всего он известен по роли в «Темном рыцаре» Нолана). Так или иначе, должно получиться современно, бойко, зрелищно.
18+
Иван Чувиляев