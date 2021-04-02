В РНБ расскажут, как у петербургских улиц забирали, а потом возвращали родные названия

«…Однако удивительно, что ни одна улица в Петербурге не имеет названия», — поражался один иностранец, прибывший в молодой город. Нам и самим теперь удивительно, что при Петре I официальных названий у улиц не было. И так понятно: ямщики живут в Ямской слободе, татары — в Татарской, морские офицеры — в Морской и т. д. А первые официальные названия, которые были даны улицам при Анне Иоанновне, в основном не прижились. И после Анны Иоанновны народ еще лет сто сам называл улицы как хотел. Почему одни топонимы приросли к улицам навсегда и не поменялись ни при каком строе? Почему другие меняли имя по несколько раз? Зачем, например, Подьяческих улиц у нас аж три (Малая, Средняя, Большая), хотя чина такого, «подьячий», формально нет с XVIII века?

