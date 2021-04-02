В РНБ расскажут, как у петербургских улиц забирали, а потом возвращали родные названия

Топонимика — с греческого «место» и «имя». Не обязательно официальное, можно и народное. О том, как менялась топонимическая карта нашего города в первой половине XX века, расскажет 6 апреля Алексей Ерофеев, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга. Бесплатно, 16+
«…Однако удивительно, что ни одна улица в Петербурге не имеет названия», — поражался один иностранец, прибывший в молодой город. Нам и самим теперь удивительно, что при Петре I официальных названий у улиц не было. И так понятно: ямщики живут в Ямской слободе, татары — в Татарской, морские офицеры — в Морской и
До революции названия меняли не так и часто — главным образом, чтобы не дублировались. А вот после Октября — понеслось. При этом, например, проспекту 25 Октября не пришлось ждать никакой смены государственного строя: название Невский ему вернули еще в блокаду. Как меняли и возвращали исторические названия в ХХ веке — слушаем лекцию Алексея Ерофеева, краеведа, лауреата Анциферовской премии за Топонимическую энциклопедию Санкт-Петербурга в составе авторского коллектива. Встречаемся 6 апреля в РНБ (Садовая ул., 18, конференц-зал), в 18:30. Обязательная онлайн-регистрация на сайте РНБ.
Александра Шеромова