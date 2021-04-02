Водителя, по вине которого погибли два человека, ждёт суд. ГСУ ГУ МВД России завершило расследование его уголовного дела, сообщает 2 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. В момент ДТП предполагаемый виновник был пьян и сбежал, но его быстро нашли. Авария произошла 7 октября 2020 года около 21:27 на улице Трефолева. Столкнулись «Фольксваген Джетта» и полуприцеп большегруза «Рено Магнум». Полиция установила, что ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля: он ехал с явным превышением разрешённой скорости и прицеп вынесло на встречную полосу. 34-летняя пассажирка легковушки погибла в карете скорой помощи, 31-летний водитель — спустя несколько дней в больнице.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» писали, что в «Джетте» также находилась собака — такса. Её отвезли в ветеринарную клинику Сотникова с подозрением на перелом лапы.