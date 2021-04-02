Водителя, по вине которого погибли два человека, ждёт суд. ГСУ ГУ МВД России завершило расследование его уголовного дела, сообщает 2 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. В момент ДТП предполагаемый виновник был пьян и сбежал, но его быстро нашли.
Авария произошла 7 октября 2020 года около 21:27 на улице Трефолева. Столкнулись «Фольксваген Джетта» и полуприцеп большегруза «Рено Магнум». Полиция установила, что ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля: он ехал с явным превышением разрешённой скорости и прицеп вынесло на встречную полосу. 34-летняя пассажирка легковушки погибла в карете скорой помощи, 31-летний водитель — спустя несколько дней в больнице.
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» писали, что в «Джетте» также находилась собака — такса. Её отвезли в ветеринарную клинику Сотникова с подозрением на перелом лапы.
Водитель большегруза с места происшествия скрылся, не оказав никакой помощи пострадавшим. Через пару часов полицейские обнаружили брошенный грузовой автомобиль — по обломанной рессоре, а после задержали и 35-летнего мужчину. Инспекторы заметили его бредущим вдоль дороги неподалёку от места ДТП. Медосвидетельствование показало, что он пьян. Сам он и не отрицал: рассказал полицейским, что днём выпивал в Шушарах, а вечером ему нужно было вставать под загрузку в Петролеспорту — по дороге туда он и попал в аварию.
ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предъявило водителю обвинение по части 6 статьи 264 УК РФ — за нарушение ПДД в нетрезвом виде, сопряжённое с оставлением места совершения преступления. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены для рассмотрения в Кировский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.