29 апреля — круглый стол «Роботы и боты. Как машины работают и думают вместо людей»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- В каких отраслях у роботов и ботов сегодня самые лучшие перспективы? Где они полностью заменят человека в скором времени?
- Какие роботы сегодня наиболее востребованы?
- Какие самые яркие успешные кейсы роботизации — в промышленности, медицине, образовании, сервисе — сегодня реализованы?
- Кто разрабатывает программное обеспечение для ботов и роботов?
- Какие предприятия и отрасли остро нуждаются в роботизации, но она пока недостаточна? Что сдерживает ее развитие?
- Насколько затратна роботизация для компании и насколько эффективна — экономия, скорость, оптимизация процессов?
- Какие процессы сегодня можно максимально оптимизировать с помощью роботов?
По данным Deloitte, в мире уже трудится 2,4 млн. промышленных роботов, в России — пока всего около 6 тыс. В среднем по миру на 10 тыс. работников приходится 99 роботов, в России — еще только 5 (в 20 раз меньше). Согласно оценкам ResearchAndMarkets, объем мирового рынка роботов в 2019 году достиг $34 млрд., самая большая доля рынка (около 32%) — в автопроме.
Но и в России идет развитие: по данным Минкомсвязи и Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) от 2020 года, рынок робототехнических систем, включая ПО, проектирование, инжиниринг и другие сопряженные расходы, составил 9,1 млрд. рублей.
Параллельно идет развитие систем искусственного интеллекта — сегодня боты общаются с нами от лица банков, сотовых операторов и других компаний. Где нужны роботы и боты, кто их уже применяет и для чего — обсудим на круглом столе.
Приглашаем представителей компаний производящих промышленных, медицинских, коммуникационных и сервисных роботов; представителей промышленных, строительных компаний, банков, компаний сферы обслуживания, образования, сервиса и консультирования, административные учреждения, которые используют роботов; разработчиков программного обеспечения для роботов.
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77 a.petrova@fontanka.ru