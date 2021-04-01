29 апреля — круглый стол «Роботы и боты. Как машины работают и думают вместо людей»

По данным Deloitte, в мире уже трудится 2,4 млн. промышленных роботов, в России — пока всего около 6 тыс. В среднем по миру на 10 тыс. работников приходится 99 роботов, в России — еще только 5 (в 20 раз меньше). Согласно оценкам ResearchAndMarkets, объем мирового рынка роботов в 2019 году достиг $34 млрд., самая большая доля рынка (около 32%) — в автопроме.

Но и в России идет развитие: по данным Минкомсвязи и Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) от 2020 года, рынок робототехнических систем, включая ПО, проектирование, инжиниринг и другие сопряженные расходы, составил 9,1 млрд. рублей.



Параллельно идет развитие систем искусственного интеллекта — сегодня боты общаются с нами от лица банков, сотовых операторов и других компаний. Где нужны роботы и боты, кто их уже применяет и для чего — обсудим на круглом столе.



Приглашаем представителей компаний производящих промышленных, медицинских, коммуникационных и сервисных роботов; представителей промышленных, строительных компаний, банков, компаний сферы обслуживания, образования, сервиса и консультирования, административные учреждения, которые используют роботов; разработчиков программного обеспечения для роботов.



По вопросам участия обращаться:



Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77 a.petrova@fontanka.ru