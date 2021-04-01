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38 попугаев. Сколько александрийских столпов в 13-этажном доме

Петербург — это давно не только всемирно известные достопримечательности, но и современные кварталы. Громадную их часть создал крупнейший* в городе по объемам строительства девелопер — «Группа ЛСР». За три десятка лет компания возвела сотни зданий, ставших неотъемлемой частью истории ее родного города. Для наглядности мы решили сравнить масштаб деятельности застройщика с разными петербургскими символами. И поразились!

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