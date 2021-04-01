Почему обязательно надо быть первыми, зачем налогоплательщику космос, если он «вреден для здоровья», куда и зачем летим дальше? Мини-гид «Фонтанки» по интересным лекциям, посвящённым космосу и космонавтам.



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Как, будучи 101-м космонавтом, стать первым

Среди российских космонавтов порядковый номер Сергея Волкова — 101, среди мировых — 475. Но он первый в мире потомственный космонавт — сын космонавта Александра Волкова. Расскажет детям и их родителям, как попасть в отряд космонавтов и как подготовиться к межпланетному полёту. Лекцию «Привет из космоса» смотрим в онлайн-лектории «Прямая речь» 4 апреля, начало в 12:00.



«Гагарин: последний герой»

Писатель Дмитрий Быков считает, что Гагарин был последним народным героем в стране, другого пока не народилось. Он прожил 34 года, но и 108 минут в космосе было бы достаточно, чтобы войти в историческую память. Почему Гагарин не просто герой, а именно народный — слушаем в онлайн-лектории «Прямая речь» 6 апреля, в 19:30.

«Как мы опередили весь мир»

Весной 1961 года американский астронавт должен был совершить только суборбитальный полёт. Но СССР даже такой «не совсем космический» полёт не мог пропустить вперёд. Подробности расскажет писатель, инженер-физик, академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Александр Железняков 8 апреля. Начало онлайн-лекции «Первый полёт человека в космос. Как мы опередили весь мир» в 19:00 в «Лектории "СПб ведомостей"».



Фото: pixabay.com/ Поделиться Поделиться







Почему бы не оставить космические исследования роботам?

Космос нам враждебен: в частности, в невесомости атрофируются мышцы, и это стало понятно, только когда полёты стали более-менее длительными. С популяризатором Екатериной Максимовой обсудим, зачем отправлять именно человека исследовать Солнечную систему — 12 апреля в 19:00 в Планетарии № 1 (наб. Обводного канала, 74 Е). Бесплатно.



Куда полетим до конца 2020-х?

Каковы особенности космических программ национальных агентств мира? Что откладывается? Что состоится вот-вот? На что замахивается частная космонавтика? На эти и другие вопросы ответит член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского , в прошлом — инженер РКК «Энергия» Александр Хохлов на бесплатной лекции «Космонавтика сегодня» 13 апреля в 19:00 в Планетарии № 1 .

Бесплатный ликбез по Солнечной системе

В Маяковке 18 апреля состоится трехчасовой марафон бесплатных лекций «АстроПросвет». Популяризатор Виталий Егоров порассуждает на тему «Зачем вообще нужна космонавтика и на что уходят наши налоги?». Научный сотрудник Пулковской обсерватории РАН Кирилл Масленников проведёт «Ликбез о планетах Солнечной системы», а Вадим Чистяков из астроклуба СПАГО расскажет, что видно в вечернем небе мегаполиса.

Начало в 16:00 в библиотеке «Охта-8» (филиал Маяковской на Большеохтинском пр., 8).

10+

Александра Шеромова

