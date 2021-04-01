В Вартемягах опрокинулась развозка с болгарскими номерами. Пострадавшие — россияне, их 10

Авария произошла, напомним, 1 апреля около 8:25 на Приозерском шоссе. По данным ГУ МВД, микроавтобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На фотографиях с места аварии видно, что у машины (судя по всему, это «Фольксваген Транспортер») болгарские номера.

Ранее сообщалось, что пострадали три или четыре человека. Как стало известно «Фонтанке», пострадавших — десять человек, все они граждане России. Медики осмотрели их. Пять человек в госпитализации не нуждаются. Двое в состоянии средней степени тяжести с переломами отправлены в городскую больницу № 3 Петербурга, трое с лёгкими повреждениями — в Токсовскую больницу.