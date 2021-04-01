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В Вартемягах опрокинулась развозка с болгарскими номерами. Пострадавшие — россияне, их 10

После ДТП с автобусом под Петербургом госпитализированы 5 человек

В результате ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области пострадали, по уточнённым данным «Фонтанки», десять человек.

С дороги съехала машина развозки коммерческой организации.

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Авария произошла, напомним, 1 апреля около 8:25 на Приозерском шоссе. По данным ГУ МВД, микроавтобус совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. На фотографиях с места аварии видно, что у машины (судя по всему, это «Фольксваген Транспортер») болгарские номера.

Ранее сообщалось, что пострадали три или четыре человека. Как стало известно «Фонтанке», пострадавших — десять человек, все они граждане России. Медики осмотрели их. Пять человек в госпитализации не нуждаются. Двое в состоянии средней степени тяжести с переломами отправлены в городскую больницу № 3 Петербурга, трое с лёгкими повреждениями — в Токсовскую больницу.

По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего, добавляют в пресс-службе ГУ МВД.

Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское / vk.com/pss_agalatovo

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Комментарии (2)

vic_5e4cd1938d1a8
Авто с гос. номерами иностранного государства занимается коммерческой деятельностью? Так можно? В чём смысл? Теперь у нас ещё и небратушки на своих авто гостарбайничают?
Данный факт интереснее самого происшествия.
bluxer
Сначала решил, что развозка развозила болгарские номера.
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