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26 апреля — круглый стол «Кибербезопасность в действии: новые технологии для защиты денег и данных в сети»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Кибербезопасность в действии: новые технологии для защиты денег и данных в сети».

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие риски выросли во время пандемии в связи с переходом на удаленную работу и возросшей активностью граждан в сети? Как от них защищаться?
  • Какие самые распространенные сегодня киберугрозы для бизнеса?
  • Из чего состоит базовая цифровая безопасность современной компании?
  • Специалисты по кибербезопасности — где взять их сегодня?
  • Какие ноу-хау сегодня появились на рынке как ответ растущим рискам — для защиты персональных данных и денег в сети?
  • Как предвосхитить схему развития киберпреступности и быть на шаг впереди?

Переход на удаленную работу, увеличение роли цифровых сервисов, рост онлайн продаж поставили новые задачи для компаний и предприятий по обеспечению кибербезопасности. Сегодня специалистам нужно противостоять и хакерам, и мастерам тонкой психологической обработки людей — социальная инженерия становится едва ли не главным способом незаконной добычи денег. Для тех, кто остается на удаленке — по-новому актуализировался вопрос защиты домашних сетей. При этом «забор» не должен мешать общению и работе с клиентами. Что нового появилось на рынке кибербезопасности — обсудим на круглом столе.

Приглашаем представителей банков, онлайн-магазинов, мобильных операторов, сайтов объявлений и агрегаторов, представителей госучреждений и коммунальных служб, компаний-разработчиков программного обеспечения для безопасности, экспертов рынка.

По вопросам участия обращаться:

Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

 

План мероприятий

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