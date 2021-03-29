Артисты в Петербурге развели огонь во дворе музея ради искусства

Артисты Государственной академической капеллы озвучили выставку «В потоке света» в Артмузе и сожгли одно пианино. Артисты симфонического оркестра Капеллы, пианист Илья Чирсков и скрипач Владимир Погорецкий посмотрели на картины художников объединений «4-й этаж» и «Храмовая стена», чтобы вдохновиться и составить плейлист, который затем будут включать посетителям.
Музыкальные подборки были практически готовы 29 марта: в ближайшее время в Артмузе составят расписание, чтобы посетители понимали, когда звучит каждое из произведений, указанных на день в «программе». Подобное сотрудничество, как уверяют в Капелле, можно рассматривать как акцию «синтеза и взаимного проникновения искусств» — живописи и музыки.
Начало работы в буквальном смысле отметили с огоньком: 28 марта в музейном дворе сожгли списанное пианино, чтобы сделать эффектные кадры. В разговоре с «Фонтанкой» сотрудники Капеллы попросили не переживать за инструмент: тот так долго находился в неподходящих условиях, что восстановить его было уже невозможно.
Вернисаж выставки «В потоке света» (0+) пройдёт 9 апреля в 19:00. Экспозиция состоит из двух частей: в галерее «Ц» расположены работы Юрия Нашивочникова, Владимира Устинского и Дмитрия Маркуля — участников школы «Храмовая стена», в галерее «Ул. Б. Ремесленная» петербуржцам показывают картины участников студии монументальной живописи «4-й этаж». Первая часть доступна с 26 марта до 21 апреля, вторая — с 6 апреля до 3 мая. Оба направления развивали преемники художника Осипа Сидлина, который обучался у Петрова-Водкина и часто посещал мастерские Каземира Малевича и Александра Осмёркина.