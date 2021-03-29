Артисты в Петербурге развели огонь во дворе музея ради искусства

Артисты Государственной академической капеллы озвучили выставку «В потоке света» в Артмузе и сожгли одно пианино. Артисты симфонического оркестра Капеллы, пианист Илья Чирсков и скрипач Владимир Погорецкий посмотрели на картины художников объединений «4-й этаж» и «Храмовая стена», чтобы вдохновиться и составить плейлист, который затем будут включать посетителям.



Музыкальные подборки были практически готовы 29 марта: в ближайшее время в Артмузе составят расписание, чтобы посетители понимали, когда звучит каждое из произведений, указанных на день в «программе». Подобное сотрудничество, как уверяют в Капелле, можно рассматривать как акцию «синтеза и взаимного проникновения искусств» — живописи и музыки.

