ЕУСПб проведет семинар о спиритизме

Вызывание духов, модное в Европе XIX века, так отразилось на русской культуре, социальной жизни и политике, что намерены высказаться не только российские ученые, но и зарубежные. 31 марта, онлайн, бесплатно. 18+

В последней трети XIX века мало какой салон (неважно, в карты там играли, стихи ли читали, о политике ли спорили) избежал моды на столоверчение. Вызывать «сущности» было не зазорно: к помощи медиумов прибегали даже персоны вроде президента США Авраама Линкольна или императора Александра II. В случае с российским императором свидетели уверяют, что стол поднялся, завертелся, даже отбил стуками «Боже, царя храни». Покойный батюшка Николай I отвечал на вопросы сына — правда, ответы выходили какие-то невменяемые.

Да и наука от спиритизма не отмахивалась как от чепухи. Виднейший русский химик, родоначальник научной школы Александр Бутлеров увлекался спиритизмом. Другой русский химик, Дмитрий Менделеев, тоже относился к вызыванию духа со всей серьезностью — правда, в другом смысле. Предложил организовать «Комиссию для рассмотрения медиумических явлений», и та пришла к выводу, что спиритические явления — продукт либо обмана, либо бессознательных движений, и что все это есть суеверие. В любом случае, влияние спиритизма на многие сферы жизни в России велико (Александр II, кстати, пытался советоваться с почившим отцом относительно отмены крепостного права) — и при этом, говорят ученые, «русский спиритизм находится только в начале научного осмысления».



Своими мыслями исследователи из России, Великобритании и США поделятся 31 марта на научном семинаре «Спиритизм и русская культура». Встреча пройдет в Zoom, подробности и регистрация на сайте ЕУСПб в разделе «События». Начало в 17:30.



Александра Шеромова

