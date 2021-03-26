Театр им. Ленсовета представит спектакль по пьесе «Двое на качелях»

1 и 2 апреля на Малой сцене Театра им. Ленсовета состоится премьера спектакля «Двое на качелях». Пьеса сделала автора, Уильяма Гибсона, популярным драматургом, обласканным критиками и публикой: мелодрама о двух одиноких людях — адвокате Джерри и танцовщице Гиттель, живущих в большом городе — оказалась на диво востребованной, была номинирована сперва на престижную премию «Тони», а спустя короткое время экранизирована Робертом Уайзом.
Гиттель и Джерри случайно знакомятся на вечеринке, расстаются, но адвокату удается найти телефон девушки — так начинается история их отношений. В спектакле Евгении Богинской заняты три актерских дуэта — Лаура Пицхелаури и Илья Дель, Виктория Волохова и Максим Ханжов, Ася Прохорова и Иван Шевченко. И все три будут поочередно выходить на сцену, чтобы сыграть свои эпизоды, создавая тем самым необходимую полифонию характеров и ситуаций.
Начало в 19:00.
16+
Наталия Эфендиева