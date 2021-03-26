Российский комикс о полиции добрался до кинотеатров

С 1 апреля в кинотеатрах начнут показывать «Майора Грома» — отечественный фильм, примечательный по целому ряду причин. В основе его сюжета лежит один из очень немногих действительно успешных русских комиксов — серия историй про брутального майора полиции Игоря Грома, который сражается со злом, не слишком выбирая при этом средства.
На экран его похождения перенесли не самым обычным образом: в фильме нет звезд, в производстве не было задействовано крупных и опытных продюсеров и больших компаний. Просто компания любящих комиксы и мечтающих о русской версии «Темного рыцаря» ребят во главе с режиссером Олегом Трофимом взялась снять драйвовое и брутальное кино с кучей эффектов, графики и мрачных сцен. А для поиска средств на экранизацию создатели начали со съемок короткометражки, своеобразного наброска будущего фильма, ну и после этого инвесторы нашлись, причем самые необычные, вроде «Яндекса».
По сюжету, майор полиции сражается с преступностью и сталкивается с таинственным злодеем в маске, который решает самостоятельно, не выбирая методы, вершить правосудие и расправляться с ушедшими от наказания бандитами. Грому приходится начать охоту за ним.
Еще одна причина обратить на фильм внимание — тут неожиданным образом показано место действия, Петербург. Создатели превратили его в своеобразный Город Грехов, сумрачный мегаполис, в котором вечно идет дождь, а супергерои зябнут в очереди за шавермой.
12+
Иван Чувиляев