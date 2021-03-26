Инстасамка — женская версия Моргенштерна — приглашает петербуржцев на «семейный» концерт

Всем петербуржцам, которые хотят расширить свои музыкальные границы, стоит быть 30 марта в Aurora Concert Hall, где состоится концерт Дарьи Зотеевой. Хотя все знают ее под другим именем — Instasamka. Вместе со своим напарником Moneyken певица будет сеять доброе, вечное и светлое в рамках Family Tour. Петербургу повезло — мы увидим и услышим эти песни одними из первых (16+).

Если проводить параллели и упрощать, то Instasamka — это женская версия Моргенштерна. Девушка тоже рэпует, ругается, провокационно выглядит (порой не стесняясь светить интимным на концертах) и скандалит.

Кто-то театрально закатит глаза и начнет стенать о падении нравов (впрочем, каждое поколение на это жалуется), однако, по данным Википедии, Дарья Зотеева — одна из самых популярных девушек в России за 2019 год по версии Google. А еще у нее 4 миллиона подписчиков в Instagram (все-таки псевдоним надо оправдывать).



Чтобы вы окончательно прониклись очарованием певицы, взглянем на названия некоторых песен: «ЖОПА ДЖУСИ», «БИЧ ПЛИС», «КОГДА МЕНЯ РОЖАЛИ», «КАЗАНТИП» и так далее (пишется именно так — большими буквами). Полагаем, адепты отечественной словесности могут провести много увлекательных часов, разбирая рифмы и отдельные обороты.



Ну а если серьезно, то поклонникам Леонида Федорова и иже с ними, пожалуй, лучше пропустить это событие, но если вы предпочитаете изучать музыку как процесс — возможно, стоит посетить концерт, чтобы что-то понять о современных трендах. Например, то, что вы их не понимаете.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

