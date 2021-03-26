Номинант на «Нацбест» расскажет о своем новом романе про петербургские кладбища, современных писателей и Лёху Никонова

В четверг, 8 апреля, в книжном магазине «Во весь голос» пройдёт презентация романа молодого писателя Антона Секисова «Бог тревоги». В этом году книга попала в длинный список литературной премии «Национальный бестселлер». (16+)

«Бог тревоги» начинается с того, что главный герой, московский литератор, решает переехать в Петербург. Как это часто бывает, он сбегает от угрожающего захватить его жизнь быта в дискомфортную неопределенность, чтобы писать, но чуть не попадается на тот же крючок, что и в столице.

Но однажды ему присылают фотографию могилы с одного из петербургских кладбищ с его собственными именем, фамилией, датой рождения и датой смерти. Рассказчик становится одержим идеей разыскать этот надгробный памятник и отправляется исследовать местные некрополи.



Второстепенными героями книги становятся лидер «ПТВП» Лёха Никонов, музыкант и поэт Максим Тесли, рэперы из «макулатуры» и «ночных грузчиков» Евгений Алехин, Михаил Енотов, Константин Сперанский, писатели Валерий Айрапетян и Кирилл Рябов.



Узнать у Антона Секисова, насколько книга вдохновлена его собственной биографией, как ему живется в Петербурге и кто стал прототипом писателя-доцента из Комарово, можно будет 8 апреля в книжном магазине «Во весь голос» (ул. Маяковского, 19). Начало в 19:30. Вход свободный.

Елена Васильева

