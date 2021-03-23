Исследователь представит новые книги о Келломяки-Комарово и Тарховке 100-летней давности

Книжная серия «Дачная жизнь» о дивных предместьях Петербурга выходит с 2014 года. 31 марта в отделе петербурговедения библиотеки имени Маяковского на Невском — презентация книг «Келломяки/Комарово. Морская сторона» и «Тарховка». Бесплатно, 12+

Как говорит культуролог и краевед Елена Травина, по Комарово-Келломякам материала столько, что пришлось разделить — по тому же принципу, что и территория разделена. По одну сторону железной дороги — «Морская сторона», по другую — «Лесная». «Как грибы после теплого летнего дождичка по северному берегу Финского залива стали появляться затейливые дачи с башенками и верандами, крылечками и террасами. В полной красе объявил себя «городу и миру» северный модерн», — писала в одной из статей Травина. Там представители имущих слоев отдыхали и не подозревали, что «придется сыграть роль в ремейке пьесы под названием «Вишневый сад-2». Только в 1917 году к ним пришел не милейший Ермолай Алексеевич Лопахин, а «человек с ружьем»». В книге можно увидеть дачи, которых в реальности не увидишь: либо погибли (как, например, дача сына ювелира Карла Фаберже, известного филателиста Агафона Фаберже), либо прячутся за глухими заборами (как дача Гернандта).

А Елена Смирнова, исследователь Тарховки, выяснила, что один из участков принадлежал семье Ювачевых — возможно, что-то из стихов Хармса навеяно его детскими воспоминаниями о тамошней даче.



Слушаем, что исследователям удалось узнать о дачной жизни Келломяк и Тарховки столетней давности 31 марта. Встречаемся в отделе петербурговедения (Невский, 20). Подробности на сайте библиотеки Маяковского. Начало в 18:30.



Александра Шеромова

