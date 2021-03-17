Группа СБПЧ сыграет в Петербурге новый альбом — записанный «со слов дерева»

Группа «Самое большое простое число» ворвалась в весну красиво: 23 февраля коллектив выпустил новый альбом под названием «Со слов дерева записано верно». У петербургских поклонников был почти месяц, чтобы выучить свежие композиции — 19 марта в клубе «Морзе» Кирилл Иванов и компания исполнят все песни живьем (12+).

Работоспособности СБПЧ вообще могут позавидовать многие музыканты — группа стабильно каждый год выпускает новые альбомы, а в ковидный 2020-й коллектив развлекал поклонников клипами. Их тогда вышло аж 3 штуки — «Нежно», «Король» и «Прах». Неслыханная по меркам российской музыки роскошь, которую могут позволить себе разве что короли клипмейкерства Little Big.

Клипы, однако, едва ли сравнятся по накалу фанатских эмоций с полноценным концертом. Поэтому самое время переслушать новый альбом и подготовить красивую маску. Да-да, коронавирус хоть и позволил концертам вернуться, но все еще здесь, поэтому меры защиты по-прежнему стоит соблюдать.



«Самое большое простое число» (СБПЧ) — российская инди-группа, созданная в 2006 году Кириллом Ивановым и электронным дуэтом «Ёлочные игрушки». Коллектив работает в таких жанрах, как IDM, инди-рок, электроника и абстрактный хип-хоп.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

