Алексей Венедиктов расскажет про историю как оружие

«Дилетантские чтения» ведет Виталий Дымарский, главный редактор журнала «Дилетант», каждый номер которого посвящен тому или иному историческому этапу или эпизоду. И в политической войне можно использовать, пожалуй, каждый такой этап или эпизод: будь то история Железного Феликса или Нерона, пакт Молотова — Риббентропа или тайны тамплиеров. «Войны исторической памяти» — вовсе не изобретение последнего времени. Взять варяжскую теорию, вокруг которой ломали копья в XVIII веке: откуда есть пошла Русская земля, от варягов или русичей. «Это была настоящая война, в нее вмешивалась императрица Елизавета Петровна». Потом — война между западниками и славянофилами в XIX веке. И ведь это только внутренние войны. В первой «воевал» только образованный класс, о второй уже имели представление более широкие слои, поскольку подключилась пресса. Чтобы участвовать в нынешних войнах исторической памяти, не нужно даже читать газеты или смотреть ТВ — достаточно подписаться на определенные каналы.

