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Алексей Венедиктов расскажет про историю как оружие

Дилетантские чтения — посиделки в камерной обстановке в отеле «Гельвеция» с интересными собеседниками — возвращаются после многомесячного пандемийного перерыва. Первым гостем 18 марта будет главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. 18+

Фото: Ксения Потеева, «Фонтанка.ру»
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«Дилетантские чтения» ведет Виталий Дымарский, главный редактор журнала «Дилетант», каждый номер которого посвящен тому или иному историческому этапу или эпизоду. И в политической войне можно использовать, пожалуй, каждый такой этап или эпизод: будь то история Железного Феликса или Нерона, пакт Молотова — Риббентропа или тайны тамплиеров. «Войны исторической памяти» — вовсе не изобретение последнего времени. Взять варяжскую теорию, вокруг которой ломали копья в XVIII веке: откуда есть пошла Русская земля, от варягов или русичей. «Это была настоящая война, в нее вмешивалась императрица Елизавета Петровна». Потом — война между западниками и славянофилами в XIX веке. И ведь это только внутренние войны. В первой «воевал» только образованный класс, о второй уже имели представление более широкие слои, поскольку подключилась пресса. Чтобы участвовать в нынешних войнах исторической памяти, не нужно даже читать газеты или смотреть ТВ — достаточно подписаться на определенные каналы.

Слушаем 18 марта лекцию о том, какие войны идут сейчас, каким образом их используют политики и почему в таких войнах нет победителей. Начало в 19:00.

Александра Шеромова

Фото: Ксения Потеева, «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

265095193
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5342 510 один 4904 399 вoсемь

Заранее большое человеческое спaсибо....
Бонвиван
Просто интересно посмотреть на человека, которому это может быть интересно.
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