Учёные расскажут последние новости Большого адронного коллайдера, генетики и доказательной медицины

Очередной выпуск устного научно-популярного журнала «Язык Эйнштейна» от Информационного центра по атомной энергии пройдет 18 марта. Как обычно, три учёных (в этот раз физик, генетик и медик) расскажут, что нового в их сферах. Бесплатно, 12+

«Всегда считали, что протон состоит из трёх кварков? А вот и нет!» — пишет в паблике «ЦЕРНач» физик Андрей Серяков из СПбГУ. ЦЕРН — крупнейший в мире исследовательский центр, на его территории расположена самая большая лаборатория на планете — Большой адронный коллайдер. Серяков там периодически работает, а кроме того, еще и «экскурсоводит». Так что может популярно рассказать, что такое кварки и антикварки и какой сюрприз преподнёс протон — один из главных кирпичков, из которых сделано всё.

Павел Добрынин из Научно-образовательного центра геномного разнообразия ИТМО в прошлом году с коллегами получил награду на мировой конференции по эволюционным вычислениям. Разработали алгоритм для поиска эволюционных историй разных популяций — в том числе людей. Добрынин расскажет, над чем работают и что сейчас происходит на переднем крае мировых генетических исследований.



Никиту Жукова мы часто видим как разоблачителя фуфломицинов: он создал и пополняет «расстрельный список» препаратов без доказанного действия. Но всё же в первую очередь Жуков — врач-невролог, и следит за новостями именно в доказательной (по существу, просто «нормальной») медицине. Поведает, какие новости в этой сфере.



«Язык Эйнштейна» пройдет 18 марта в коворкинге «Ясная поляна» (пл. Льва Толстого, 1–3), подробности и регистрация в сообществе ЦИАЭ Петербурга во «ВКонтакте». Начало в 19:30.



Александра Шеромова

