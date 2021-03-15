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Аллергия на цветение, обновления для смартфонов, медицина: ученые рассмотрят их с неожиданных сторон

Зачем скачивать обновление в ПК, если и так все неплохо; победит ли медицина аллергию; как материалы обзаводятся новыми свойствами? 17 и 18 марта — очередные научные ток-шоу «Разберем на атомы» в Информационных центрах по атомной энергии. Одно — в Кирове (про цветение), другое — в Красноярске (про обновление), но петербуржцы могут смотреть трансляцию. Бесплатно, 12+

Фото: cenczi, pixabay.com/
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Одна из побочек увеличения периода лета в Северном полушарии, которое предрекают ученые, — удлинение периода цветения. Что для всех — красота, для аллергиков — ад. Ученые объяснят не только то, как работает механизм цветения и почему пыльца вызывает аллергию, но и как обеспечить себе цветущий (в смысле здоровый) вид.

Человек выигрывал свою эволюционную гонку, обновляя набор инструментов — последовательно двигаясь от каменных орудий к станкам с ЧПУ. Но есть ли предел этим апгрейдам? И например, зачем разработчики создают новые обновления для гаджетов, если и так все работает?

17 марта в 18:30 смотрим мини-лекции в группе ИЦАЭ Кирова во «ВКонтакте», 18 марта — в 14:00 в группе ИЦАЭ Красноярска.

Александра Шеромова

Фото: cenczi, pixabay.com/

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