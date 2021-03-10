6 апреля — круглый стол «Суррогатное материнство: медицина или бизнес?»

После громких историй с детьми иностранцев от суррогатных матерей, которые задержались в России из-за закрытых по причине пандемии границ, а некоторые — погибли, государство взялось за пересмотр законодательства. В частности, предполагается запретить суррогатное материнство для иностранцев и людей, не состоящих в браке, причем не только мужчин, участие которых в программе уже и не обсуждается, но и незамужних женщин, хотя в принципе никто не запрещает одиноким женщинам иметь детей. О том, как повлияют поправки на эту сферу, кто выиграет и кто пострадает и кому на самом деле нужно суррогатное материнство — обсудим за круглым столом «Доктора Питер» и «Фонтанки».

По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру».

Приглашаем к участию представителей центров и агентств суррогатного материнства, центров репродуктивной медицины, планирования семьи и генетических исследований, банков хранения биоматериалов.

По вопросам участия обращаться:



Анна Сосновик, +7(921) 993–97–50, anna.s@fontanka.ru

