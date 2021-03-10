6 апреля — круглый стол «Суррогатное материнство: медицина или бизнес?»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Каковы медицинские показания для суррогатного материнства?
- Насколько востребовано суррогатное материнство? Как много детей рождается за год?
- Много ли в практике врачей случаев, когда к сурматеринству прибегали без медицинских показаний?
- Почему суррогатное материнство все чаще воспринимается как бизнес, а не как вспомогательная репродуктивная технология для женщин, которые не могут выносить ребенка?
- В чем заключается функция агентств? Нужны ли они потенциальным родителям и желающим стать суррогатными матерями? Упорядочивают ли они процесс или, наоборот, мешают? Для врачей это «громоотвод», позволяющий избежать участия во взаимоотношениях между биологическими родителями и сурмамой? С тех пор как появились агентства по подбору суррогатных матерей, как выросло число участников это программы? Насколько для агентств потеряет привлекательность этот бизнес, если запретят оказывать услуги иностранцам? Какие страны являются основными «конкуренты» россиян в этой сфере?
- Действительно ли иностранцы мешают россиянам находить суррогатных матерей, так как агентства ориентированы больше на клиентов из-за рубежа?
- Поправки в закон: суррогатное материнство только для замужних женщин, возрастные ограничения от 25 до 55 лет. Что действительно нужно изменить и что из изменений является дискриминацией? Не слишком ли высокая возрастная планка установлена — позволяют ли физические возможности возрастных родителей вырастить и воспитать ребенка хотя бы до совершеннолетия?
- Достаточно ли закон защищает суррогатных матерей? А родителей? Почему не нужно запрещать суррогатное материнство полностью, как в ряде стран?
После громких историй с детьми иностранцев от суррогатных матерей, которые задержались в России из-за закрытых по причине пандемии границ, а некоторые — погибли, государство взялось за пересмотр законодательства. В частности, предполагается запретить суррогатное материнство для иностранцев и людей, не состоящих в браке, причем не только мужчин, участие которых в программе уже и не обсуждается, но и незамужних женщин, хотя в принципе никто не запрещает одиноким женщинам иметь детей. О том, как повлияют поправки на эту сферу, кто выиграет и кто пострадает и кому на самом деле нужно суррогатное материнство — обсудим за круглым столом «Доктора Питер» и «Фонтанки».
По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру».
Приглашаем к участию представителей центров и агентств суррогатного материнства, центров репродуктивной медицины, планирования семьи и генетических исследований, банков хранения биоматериалов.
По вопросам участия обращаться:
Анна Сосновик, +7(921) 993–97–50, anna.s@fontanka.ru