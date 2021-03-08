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Столетнюю историю района Семенцы расскажут на прогулке

«Парк аттракционов, в котором всё смешалось: гвардейцы — с разночинцами, электростанция — с вокзалом, Распутин — с Лениным, а с казнями — народные гулянья…» ДК Лурье предлагает прогуляться 13 марта в исторический район Петербурга Семенцы. 12+

Фото: wikipedia.org
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«Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины» — так запоминали раньше здешние улицы: Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая. И правда: прежние их названия запоминались куда легче: 1-я Рота Семёновского полка, 2-я Рота и так далее, до 5-й. На 5-й снимали жилье Дельвиг и Баратынский. 6-ю называли еще Госпитальной. По этим улицам можно идти и представлять себе, как на них стояли деревянные дома, в которых жили солдаты Семёновского полка — в каждом человек по 20. Во дворе дома № 11 по Подъездному переулку лучше ничего не представлять — примерно там размещался эшафот, где казнили народовольцев. Можно представить себе лошадиные бега примерно там, где ТЮЗ. А где за забором возвышаются четыре трубы электростанции — вообразить спящего вверх ногами слона. Вот в одном доме на Можайской строят планы революционеры Ленин и Красин, вот в другом доме на той же улице убивают налётчика Лёньку Пантелеева.

ДК Лурье предлагает за три часа изучить последние лет 100–120 истории этих мест. Собираемся 13 марта на наб. Фонтанки, 97 (на выходе из Сенного рынка, между домами 95 и 97), и идём на экскурсию «Ленин и «Слон» — прогулка по историческому району Семенцов». Гидом будет Дмитрий Ганопольский. Начало в 12:00, подробности на сайте Дома культуры Льва Лурье.

Александра Шеромова

Фото: wikipedia.org

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