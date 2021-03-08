Столетнюю историю района Семенцы расскажут на прогулке

«Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины» — так запоминали раньше здешние улицы: Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая. И правда: прежние их названия запоминались куда легче: 1-я Рота Семёновского полка, 2-я Рота и так далее, до 5-й. На 5-й снимали жилье Дельвиг и Баратынский. 6-ю называли еще Госпитальной. По этим улицам можно идти и представлять себе, как на них стояли деревянные дома, в которых жили солдаты Семёновского полка — в каждом человек по 20. Во дворе дома № 11 по Подъездному переулку лучше ничего не представлять — примерно там размещался эшафот, где казнили народовольцев. Можно представить себе лошадиные бега примерно там, где ТЮЗ. А где за забором возвышаются четыре трубы электростанции — вообразить спящего вверх ногами слона. Вот в одном доме на Можайской строят планы революционеры Ленин и Красин, вот в другом доме на той же улице убивают налётчика Лёньку Пантелеева.

