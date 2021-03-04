Дмитрий Быков расскажет о «великой паре» — Булгакове и Шиловской

«Кто-то полагает, что Булгаков писал «Мастера и Маргариту» для Сталина. Я бы несколько расширил понятие адресата. Думаю, что он писал его и для Елены Сергеевны», — сказал как-то Быков. Смотрим трансляцию лекции 8 марта, это цикл «История великих пар». 16+



Михаил Булгаков и Елена Шиловская Поделиться Поделиться







Они познакомились в 1929-м: Булгаков — уже известный драматург, Шиловская — жена начальника штаба Московского военного округа. Она потом вспоминала: «Какие-то знакомые устроили блины. Ни я не хотела идти туда, ни Булгаков, который почему-то решил, что в этот дом он не будет ходить. Но получилось так, что эти люди сумели заинтересовать составом приглашённых и его, и меня. Ну, меня, конечно, его фамилия… В общем, мы встретились и были рядом. Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае, с моей стороны, любовь на всю жизнь».



То, что Елена Сергеевна — главный прообраз Маргариты, написано во всех учебниках. Но, напоминает Быков, Булгаков был женат трижды. Роман «Консультант с копытом», который потом станет романом «Мастер и Маргарита», писала под диктовку писателя его вторая жена Любовь Белозерская. Но в том романе еще не было Маргариты. Зато в Маргарите есть черты и Белозерской, и первой жены Булгакова Татьяны Лаппы. Однако роман был написан только благодаря Елене Сергеевне и благодаря ей увидел свет. Словом, запутанная история. Подробности слушаем от Быкова 8 марта на лекции «Михаил Булгаков и Елена Шиловская», начало в 19:00 в «Прямой речи».

Александра Шеромова

