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Дмитрий Быков расскажет о «великой паре» — Булгакове и Шиловской

«Кто-то полагает, что Булгаков писал «Мастера и Маргариту» для Сталина. Я бы несколько расширил понятие адресата. Думаю, что он писал его и для Елены Сергеевны», — сказал как-то Быков. Смотрим трансляцию лекции 8 марта, это цикл «История великих пар». 16+

Михаил Булгаков и Елена Шиловская
Михаил Булгаков и Елена Шиловская
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Они познакомились в 1929-м: Булгаков — уже известный драматург, Шиловская — жена начальника штаба Московского военного округа. Она потом вспоминала: «Какие-то знакомые устроили блины. Ни я не хотела идти туда, ни Булгаков, который почему-то решил, что в этот дом он не будет ходить. Но получилось так, что эти люди сумели заинтересовать составом приглашённых и его, и меня. Ну, меня, конечно, его фамилия… В общем, мы встретились и были рядом. Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае, с моей стороны, любовь на всю жизнь».

То, что Елена Сергеевна — главный прообраз Маргариты, написано во всех учебниках. Но, напоминает Быков, Булгаков был женат трижды. Роман «Консультант с копытом», который потом станет романом «Мастер и Маргарита», писала под диктовку писателя его вторая жена Любовь Белозерская. Но в том романе еще не было Маргариты. Зато в Маргарите есть черты и Белозерской, и первой жены Булгакова Татьяны Лаппы. Однако роман был написан только благодаря Елене Сергеевне и благодаря ей увидел свет. Словом, запутанная история. Подробности слушаем от Быкова 8 марта на лекции «Михаил Булгаков и Елена Шиловская», начало в 19:00 в «Прямой речи».

Александра Шеромова

Михаил Булгаков и Елена Шиловская
Михаил Булгаков и Елена Шиловская

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Комментарии (2)

265084375
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо
Djnyana
Быкову я не доверяю, Булгакову - много больше доверяю) Это - не объяснить! ) С другой стороны - легко объяснимо, - мы мало ровняемся на Гениев! ) Булгаков - Гений! Достоевский - слегка.. Достоевский - Гений! ) А может.., Пушкин - Гений?! )
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