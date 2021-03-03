«Хотел при жизни сделать свое житие гей-мученика». В Донской митрополии рассказали о причинах каминг-аута священника

Митрополит Ростовский и Новочеркасский опроверг травлю протоиерея Александра Усатова, который уехал в Нидерланды и признался в своей ориентации. В митрополии не знали об особенностях священника.



«Травля была просто невозможна, потому что, чтобы травить человека, нужно о нем что-то знать», — рассказал 3 марта пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский в комментарии РИА Новости.

По его словам, если бы священники и прихожане узнали об особенностях протоиерея, то «терпеть бы этого не стали». Если бы факт его ориентации стал известен ранее, то Усатова «отправили бы в запрет по церковной линии».