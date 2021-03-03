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«Хотел при жизни сделать свое житие гей-мученика». В Донской митрополии рассказали о причинах каминг-аута священника

Митрополит Ростовский и Новочеркасский опроверг травлю протоиерея Александра Усатова, который уехал в Нидерланды и признался в своей ориентации. В митрополии не знали об особенностях священника.

«Травля была просто невозможна, потому что, чтобы травить человека, нужно о нем что-то знать», — рассказал 3 марта пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский в комментарии РИА Новости.

По его словам, если бы священники и прихожане узнали об особенностях протоиерея, то «терпеть бы этого не стали». Если бы факт его ориентации стал известен ранее, то Усатова «отправили бы в запрет по церковной линии».

Петровский предположил, что протоиерей хотел «при жизни сделать свое житие гей-мученика». По его оценке, громкий каминг-аут помог бы ему «прописаться в нидерландских гомосексуалистских сообществах» и побороться за гранты.

Вопрос лишения сана Усатова рассматривает церковный суд.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что 43-летний протоиерей Донской митрополии уехал в Нидерланды после угроз и травли из-за его ориентации.

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Комментарии (4)

f0ntan
Лексикон Фонтанки просто ужас! Русский поп уехал за рубеж - у Фонтанки это каминг-аут! Прямо Гитлер капут!
AlBerkut
Какова церковь, таковы и мученики 😂😂😂
Зато толерантно🤔
07A
Вот так батюшка-баловник превратился в гей-мученика! Только бы не казак, а то у меня и скреп почти не осталось!
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