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Автор романов «Географ глобус пропил» и «Сердце Пармы» расскажет о новой книге про тевтонов и Великую Отечественную

В прямом эфире сети «Буквоед» состоится встреча с одним из самых экранизируемых российских прозаиков Алексеем Ивановым. Он расскажет о своем новом романе «Тени тевтонов» 17 февраля. (16+)

Фото: ripol.ru/
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Автор романов «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Тобол», писатель Алексей Иванов написал книгу про повторяемость истории и неизбывность зла. В «Тенях тевтонов» действие происходит одновременно в XV и в XX веке. В одном временном пласте крестовые походы, во втором — Великая Отечественная война. В Средние века на мечах бьются рыцари, в Новейшее время друг друга подрывают бомбами русские и немцы.

Эти два слоя объединяет место действия — территория бывшей Восточной Пруссии, современная Калининградская область и таинственный артефакт, «тевтонский Грааль», выдуманный Ивановым меч Сатаны под названием «Лигуэт». Он представляет собой средоточие природы зла, искушения и несправедливости. Иванов, понаблюдав за борьбой героев, за редкость делает неутешительные выводы, но перед этим закручивает увлекательный двойной сюжет, такой, какой умеет строить только он.

Послушать одного из лучших современных российских писателей, который всегда удерживается на грани между «высокой» и «массовой» литературой, можно будет в среду, 17 февраля, в 19:00. Трансляция состоится в группе «Буквоеда» «ВКонтакте».

Елена Васильева

Фото: ripol.ru/

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