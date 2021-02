Фестиваль «Книжный маяк» будет наполнен событиями как в онлайновом формате, так и в живом, и даже тема у каждого из трёх фестивальных дней будет своя — хоть и незамысловатая: «Познай себя», «Познай этот мир», All you need is love. Но гораздо интереснее — гости, которые примут участие в проекте. 12 февраля пройдет встреча с Дмитрием Быковым (к слову, 14 февраля у поэта ещё одна лекция ), ночной разговор с Александром Цыпкиным (12 февраля, 22:30), поучительная лекция Татьяной Черниговской (13 февраля в 12:00) и много-много других познавательных событий, которые можно выбрать по собственному усмотрению после регистрации и только тогда узнать, где они проходят.

Билли Новик расскажет об алкоджазе

12 февраля, 19:00, 16+

Еще одна презентация пройдет в прямом эфире «Буквоеда»: Билли Новик поговорит о своей книге «Сон на краю крыши». В ней музыкант рассказывает о своём детстве, юности и алкоджазе — и многом другом. Транслировать будут в группе ВК.

В Доме книги представят неформальный путеводитель

12 февраля, 19:00, 16+

Обаятельный графический проект иллюстратора Софьи Коловской посвящен Петербургу — она подготовила книгу «Петербургский алфавит. Неформальный путеводитель», которую и представит. Презентация пройдет в Доме книги, живьём. Вход свободный, в масках и далее по списку.

Отметить День всех влюбленных

От Джеймса Бонда до Майкла Джексона — в Большом зале Филармонии



14 февраля, 20:00, 6+

Самые романтические варианты — в Филармонии. В Большом зале, например, будет звучать музыка из кинофильмов и песни о любви в рамках концерта All you need is love. Ансамбль Olympic Brass (медные духовые плюс ударные, если кто-то вдруг не догадался из названия) сыграет всё самое «сладкое» — берегите печень: от Пьяццоллы и The Beatles до Майкла Джексона и Queen.