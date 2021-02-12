автор фото Александр Петросян / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Актуально

На Нетребко в Мариинский-2 пустят по паспорту

14 февраля, 19:30, 12+ В Петербург возвращаются «живые» события мирового масштаба — во всяком случае, если судить по ценам на билеты. Известно, что на Анну Нетребко дёшево не попадешь — но тут Мариинский, кажется, превзошел сам себя: билеты на оперу «Тоска» Пуччини (вполне себе репертуарный спектакль) с участием мировой знаменитости и её мужа Юсифа Эйвазова подпрыгнули до минимум 9 тысяч рублей — и это за последний ряд галерки. Партер обойдется в 27–30. Постановка, кстати, старая, 2007 года, Пола Карана. За дирижёрским пультом — Валерий Гергиев, в партии Барона Скарпиа — Алексей Марков, что не менее приятно и важно, чем участие звёздной пары. Кстати, билеты в продаже — только именные, чтобы избежать перекупщиков. Счастливых обладателей ждут в театре по удостоверениям личности.

Фото: с официального сайта Мариинского театра Поделиться Поделиться







Александринский — об идеалах и холере во время коронавируса 12 февраля, 19:00, 16+ Этой зимой в Петербург в рамках «Золотой Маски» привозили новосибирских «Детей солнца» — театра «Красный факел» в постановке Тимофея Кулябина, спектакль талантливый и запоминающийся. Премьере в Александринском неизбежно придётся с ним конкурировать. «Детей солнца» Максима Горького на основной сцене театра поставил режиссёр Николай Рощин, роль Павла Фёдоровича Протасова репетирует Иван Волков. В анонсе премьеры театр обращает внимание, что «толику странной, тревожной актуальности спектаклю придают обстоятельства эпидемии холеры, во время которой происходит действие пьесы», но главное — современный взгляд на мечту об идеале и поиск счастья.

Фото: Владимир Постнов / пресс-служба Александринского театра Поделиться Поделиться







«1984» образуется на Литейном 12 февраля, 19:00, 16+ Название романа Оруэлла звучит в последнее время повсеместно — неудивительно, что в театрах его ставят. В этот раз премьера состоится на камерной сцене Городского театра. Режиссёр постановки — Виталий Любский, жанр — «мыслепреступление», время действия — «отменённое прошлое, ненастоящее настоящее, светлое будущее».

Фото: афиша спектакля предоставлена Городским театром Поделиться Поделиться







Быкова, Цыпкина, Черниговскую и других соберет «Книжный маяк» 12–14 февраля, 16+ Фестиваль «Книжный маяк» будет наполнен событиями как в онлайновом формате, так и в живом, и даже тема у каждого из трёх фестивальных дней будет своя — хоть и незамысловатая: «Познай себя», «Познай этот мир», All you need is love. Но гораздо интереснее — гости, которые примут участие в проекте. 12 февраля пройдет встреча с Дмитрием Быковым (к слову, 14 февраля у поэта ещё одна лекция), ночной разговор с Александром Цыпкиным (12 февраля, 22:30), поучительная лекция Татьяной Черниговской (13 февраля в 12:00) и много-много других познавательных событий, которые можно выбрать по собственному усмотрению после регистрации и только тогда узнать, где они проходят.

Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться







Творчество номинантки «Берлинале» покажут на «Ленфильме» До 17 февраля, 0+ Юлдус Бахтиозина — петербургская арт-фотограф и режиссёр, получившая мировое признание и, по утверждению организаторов выставки на «Ленфильме», прослывшая «неофициальным амбассадором славянской эстетики в мире». В полном метре дебютировала в 2020 году с фильмом «Дочь рыбака» на Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало» — с этой картиной она и была отобрана в программу Forum Берлинского кинофестиваля 2021 года. На выставке в фойе «Ленфильма» покажут фотоработы из серий Russ land (2015) и «Сотворённая жизнь» (2017), созданные по мотивам русских сказок и тесно связанные с языческой культурой. Визуальные образы Юлдус создавала сама — от сценографии до костюма, макияжа и украшений героинь.

Фото: lenfilm.ru Поделиться Поделиться









Узнать новое «Тут Русью пахнет» — но мы не чувствуем. Объяснит профессор

12 февраля, 19:00, 16+ Ассоциация выпускников СПбГУ проводит на Новой сцене Александринского театра очередную встречу в рамках цикла «Теория малых дел». Эта называется «Обоняние и эмоции: есть ли здесь место для фармакологии?». Её участник — профессор Рауль Гайнетдинов. В условиях ковида, понятно, тема обрела повышенную актуальность: потеря обоняния считается одним из основных симптомов. Так вот, господа переболевшие, СПбГУ вам сообщает: «Наука подтвердила не только связь обоняния с настроением, но даже с когнитивными способностями и памятью». А подробности — на встрече. «Очные» билеты уже разобрали, но будет трансляция — в группе Александринского театра и в группе Ассоциации выпускников СПбГУ. В «Подписных изданиях» поговорят о Линче 13 февраля, 14:00, 18+ В книжном магазине «Подписные издания» кинокритик Антон Долин представит свою книгу «Твин Пикс. Дневник наблюдений», фрагмент из которой публиковала «Фонтанка». На страницах новой книги Долин подробно анализирует каждую серию трёх сезонов «Твин Пикса», а также полнометражный фильм «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» (1992) и режиссёрскую компиляцию «Твин Пикс: Вырезанные сцены» (2014), разбирает основные мотивы и символические подтексты сериала. Если книга вас заинтересовала, так же как и многих других петербуржцев (регистрация на очное участие уже закрыта), то можно посмотреть трансляцию онлайн в «Инстаграме».

Фото: фрагмент обложки книги Поделиться Поделиться







Билли Новик расскажет об алкоджазе 12 февраля, 19:00, 16+ Еще одна презентация пройдет в прямом эфире «Буквоеда»: Билли Новик поговорит о своей книге «Сон на краю крыши». В ней музыкант рассказывает о своём детстве, юности и алкоджазе — и многом другом. Транслировать будут в группе ВК. В Доме книги представят неформальный путеводитель 12 февраля, 19:00, 16+ Обаятельный графический проект иллюстратора Софьи Коловской посвящен Петербургу — она подготовила книгу «Петербургский алфавит. Неформальный путеводитель», которую и представит. Презентация пройдет в Доме книги, живьём. Вход свободный, в масках и далее по списку. Отметить День всех влюбленных От Джеймса Бонда до Майкла Джексона — в Большом зале Филармонии

14 февраля, 20:00, 6+ Самые романтические варианты — в Филармонии. В Большом зале, например, будет звучать музыка из кинофильмов и песни о любви в рамках концерта All you need is love. Ансамбль Olympic Brass (медные духовые плюс ударные, если кто-то вдруг не догадался из названия) сыграет всё самое «сладкое» — берегите печень: от Пьяццоллы и The Beatles до Майкла Джексона и Queen.

Фото: с сайта philharmonia.spb.ru Поделиться Поделиться







«Амели» и «История любви» — в Малом 14 февраля, 19:00, 6+ А часом ранее те, кто любит камерный формат и менее попсовую программу (да, к академической музыке такое тоже применимо), — могут послушать замечательное трио Станислав Чигадаев (фортепиано) — Григорий Воскобойник (контрабас) — Артём Теклюк (ударные). Собственно, в основе тоже известное («Амели», например), но в качестве фантазий на темы. В Мюзик-холле — оперные страсти и балет Де Фальи 14 февраля, 19:00, 6+ В театре «Мюзик-холл» симфонический оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело припас ко Дню св. Валентина лучшие мелодии итальянских, французских и испанских авторов — в концерте #пролюбовь прозвучат произведения Россини, Верди, Пуччини, Доницетти, Бизе, Гранадоса, а также фрагменты музыки балета Де Фальи «Любовь-волшебница».

Фото: с сайта musichallspb.ru Поделиться Поделиться







В Музее Набокова расскажут о его любви С 12 февраля до 1 марта, 12+ Выставка «Владимир и Вера Набоковы. Ко Дню всех влюбленных» в Музее Набокова, здание которого прошло реставрацию, откроется в пятницу, 12 февраля. Экспозиция, в которую входят редкие фотографии и книги, расскажет об удивительных отношениях супругов и пережитых ими взлетах и падениях. Пара прожила в браке 50 лет, сразу осознав, что их встреча не случайна, а тексты писем сохранили такие чувства, что вера в любовь вернётся к кому угодно.

В Венецию — бесплатно 14 февраля, 0+ Выставка «Венеция вдали, как странный сон...» идет в Особняке Румянцева до 2 июня. Но если вы хотите подарить её своей половинке на 14 Февраля — можно сэкономить: вход для пар в этот день будет бесплатным. Показывают 170 изображений — старых фотографий города, гравюр и картин, слайды для мегалетоскопа, стереодиапозитивы с видами города и цветные гелиотипии. Да и сама выставка оформлена романтично.

Фото: с сайта spbmuseum.ru Поделиться Поделиться







Развлечься с друзьями В «Авроре» объявят «Френдзону»

12 февраля, 20:00, 12+ Теперь на концерты залы разрешено заполнять на 75 %, и это повышает наши с вами шансы получить не такую унылую, как раньше, афишу. Вот, в клубе «Аврора», например, — камбэк группы «Френдзона». Говорят, её не было слышно целый год (впрочем, и год был в этом плане так себе). Оказывается, группа писала свой второй полноформатный альбом — его и послушаем вместе со старыми хитами. В А2 вернут должок 14 февраля, 20:00, 12+ Многие компании и артисты продолжают «возвращать» по мере сил отменённые или сорванные ранее концерты. А2 — не исключение: там пройдет концерт группы «Уматурман». Концерт — большой, звук — живой, хиты — старые и добрые, а за два дня до концерта Владимир Кристовский обещал представить новый сингл «Атомная любовь».

«Мачты» накроет «Кирпичами» 13 февраля, 20:00, 18+ В клубе «Мачты» — очень ограниченный по посещаемости концерт, но на момент написания этих строк билеты в продаже ещё есть, что странно. Зимний акустический вечер на берегу моря обещает неожиданные версии традиционных хитов группы, то, что не играется на «больших» концертах, и вообще формат творческого вечера. «Эрарта» сделает «Полшага в сумерки» До 10 мая, 6+ В Музее современного искусства «Эрарта» пройдет выставка художников пермского независимого объединения «КУБ» (художники Юрий Шишкин, Егор Субботин и Юрий Смирнов). Обещают чуть отстранённую интерпретацию детских страшилок и впечатлений от них (собирали взаправду у детей, проведена, можно сказать, научная работа!) — на выставке с названием «Полшага в сумерки».

Фото: erarta.com Поделиться Поделиться







У экрана Манхэттенский фестиваль короткометражек пошёл в Сеть

14–24 февраля, 18+ Манхэттенский фестиваль короткометражек впервые состоится в онлайн-формате. Смотреть его получится, правда, всё равно платно, — но зато удобнее голосовать. В этом году фестиваль получил более 300 заявок, из которых только 7 фильмов вышло в финал. В том числе история наездницы в техасской драме «Быка за рога», камерная британская мелодрама «С первого взгляда», лента о поиске себя в подростковом возрасте «Убежище», драма о переживании смерти матери «Зима Тимо», фильм о проблеме массовых расстрелов в американских школах «Раз, два, три, на меня посмотри», драма о поисках своей вселенной «Гиперновая» и анимационный фильм «Пакет» в технике stop-motion. Подробности — на сайте.

Короткометражки со всего мира примет «Родина» 12–14 февраля, 21:00, 18+ Короткометражки Кинофестиваля SPIFF (Saint-Petersburg International Film Festival) собраны по всему миру, а для удобства — поделены на жанры: 12 февраля показывают триллеры и драмы, 13 февраля — ужасы и фантастику, а 14 февраля — комедии и мелодрамы. Хедлайнер — шведский фильм «Живая», претендующий на «Оскар», — лента будет показана в программе комедий и мелодрам. Академично Находки археологов показывают на Васильевском

До 25 декабря, 0+ Окунуться в истоки культуры народов, отправившись вместе с археологами в путешествие в Азию, поможет Музей-институт семьи Рерихов. Там проходит выставка «Следы древних путников: менгиры, оленные камни, херексуры…», представляющая археологические находки Тувинской экспедиции ИИМК РАН. Если вам интересно, что означают все эти слова, — идите по ссылке за подробностями.

Моноспектакли соберут на фестивале До 21 февраля В городе начался петербургский этап XIII Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль». Петербургский — потому что все спектакли наши, петербургские. А дальше (в марте) — будут привозные, в том числе зарубежные. Пока что можно увидеть Игоря Волкова в «Записках нервного капельдинера» Александринского театра, Андрея Балашова в спектакле «Петербургская повесть, или Тень императора» или LЁD театра «Особняк» (все — 16+).

Фото: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться







Классику сделают общедоступной 12 февраля, 20:00, 6+ Если хочется музыки и, как культурному человеку, на концерт, а денег, как в песне у Цоя, нету, — выручит Филармония: туда пятничным вечером пустят почти бесплатно — цена на все-все билеты, будь то даже первый ряд партера, — по 200 рублей. Послушать можно Бетховена (Второй концерт) и Брукнера (Третья симфония), в исполнении Академического симфонического оркестра. Так что первый ряд всё-таки не лучшая идея, дальше сидеть будет удобнее, причем лучше — слева: в концерте солирует пианист Александр Кашпурин, наслаждайтесь, наблюдая за его руками. Дирижёр — Владимир Альтшулер. В Эрмитаже собрали всё о Психее До 28 марта, 6+ Новую экспозицию открыли в Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа — выставка «"Психея, душенька...". Литературный сюжет — от античности к русскому классицизму» будет работать до 28 марта. Произведения показывают, как воплощали мифологический и литературный образ Психеи на протяжении разных эпох — в камеях и инталиях, которых тут — половина выставки, в посуде и, конечно же, в скульптуре. Интересно, что предметом исследования стали два произведения — новелла римского писателя II века Апулея об Амуре и Психее и «Душенька», «древняя повесть в стихах» Ипполита Фёдоровича Богдановича, созданная в конце XVIII века. Алина Циопа, «Фонтанка.ру»