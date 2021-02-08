«Успеть в Венецию» — премьера трагикомедии (временами — музыкальной)» от театра «ЦЕХЪ»

10 февраля в театре «ЦЕХЪ» состоится премьера спектакля «Успеть в Венецию» по пьесе французского драматурга Пьера Нотта «Две дамочки в сторону севера», полной черного юмора и острых диалогов, печали и эксцентрики.

По сюжету две сестры, редко общавшиеся большую часть взрослой жизни, узнают о смерти матери и решают наконец восстановить справедливость — воссоединить ее с их отцом. Для этого необходимо всего лишь отыскать могилу отца. Дамы угоняют автобус и на нем отправляются колесить по Франции.

Режиссер Дарья Кулак придумала своему спектаклю название отличное от оригинального, текст пьесы переработала, себе отдала роль сестры Бернадетты, а на роль сестры Аннетт позвала актрису Полину Гараненкову. У автора жанр обозначен как «трагикомедия (временами — музыкальная)». Музыкальная составляющая здесь будет в виде танцев и песен, а также будут и размышления на тему скоротечности жизни и ее конечности.



Над спектаклем работают художник Ксения Бодрова, хореограф Резида Гаянова, художник по свету Анна Ермолович и звукорежиссёр Константин Логачёв.



Начало в 19.30.



14+



Наталия Эфендиева

