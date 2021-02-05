2 марта — круглый стол «Малый и средний бизнес. Итоги коронавирусного 2020 года. Планы 2021»

Предварительный список вопросов к обсуждению:
- Как государство поддержало представителей малого и среднего бизнеса в 2020 году? Какие программы поддержки оказались наиболее востребованными? Что требуется доработать в 2021 году?
- Итоги банков по работе с МСБ в 2020 году. Удалось ли выполнить намеченные планы? Отмечается ли прирост показателей г/г? Какие новые программы появились? Кого банки сейчас готовы кредитовать и на каких условиях? Какую помощь предпринимателям могут предоставить банки? Какие услуги и сервисы предлагают банки предпринимателям сегодня? Прогнозы — 2021.
- Помощь Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса представителям МСБ. Собственные программы Фонда. Микрофинансирование. Преимущества займов Фонда. Условия предоставления займов. Ужесточились ли условия выдачи в 2020–2021 годах? Итоги работы Фонда в 2020-м году и планы на 2021 год.
- Лизинг. Итоги 2020 года. Что нового появилось в 2020 году? Как лизинг помог МСБ в пандемию? Какие отрасли удалось поддержать? Как правильно выбрать подходящую лизинговую программу? В каких случаях выгоднее лизинг, а когда — кредит? Можно ли уменьшить размер переплаты по лизингу? Планы — 2021.
- Что дала господдержка бизнесу? Удалось сохранить бизнес, пострадавший во время пандемии? Сколько предприятий МСБ пришлось закрыть? Какие новые виды бизнеса появились за это время?
К участию приглашаются представители банков и лизинговых компаний, представители власти и предпринимательского сообщества.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru