10 марта — круглый стол «Бум на загородном рынке. Когда количество перейдет в качество?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Будет ли в этом году спрос так же велик, как и в прошлом?
- Осталось ли на рынке ликвидное предложение, и кто его формирует?
- Каков бюджет? Сколько стоит готовый загородный дом? Что дешевле — покупать готовое или строить самому?
- Как найти надежного застройщика? В чем преимущества дома в коттеджном поселке по сравнению со строительством отдельно взятого дома?
- Опыт создания больших жилых массивов за городом — плюсы и минусы?
- Нужно ли регулирование на рынке загородного жилья?
- Какие механизмы контроля за строительством за городом могут быть эффективны?
В 2020 году петербуржцы купили 10 тыс. коттеджей, участков и таунхаусов — в два раза больше, чем годом ранее. Но при этом 90% покупок — это участки без подряда, на которых люди потом сами, при помощи различных строительных бригад возводят жилье. При этом в отличие от города, где работают крупные застройщики, а рынок отрегулирован, сфера загородного индивидуального строительства остается на архаичном уровне. Попытки регулирования предпринимаются — например, в проекте стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2035 года, разработанном Минстроем предусмотрен ввод системы эскроу-счетов для частных домов, аналогично многоквартирному домостроению. Как будет развиваться загородный рынок — обсудим на круглом столе.
Приглашаем представителей строительных компаний — застройщиков загородной недвижимости, производителей и поставщиков строительных материалов и экспертов рынка.
По вопросам участия обращаться: Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru