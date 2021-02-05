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10 марта — круглый стол «Бум на загородном рынке. Когда количество перейдет в качество?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Бум на загородном рынке. Когда количество перейдет в качество?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Будет ли в этом году спрос так же велик, как и в прошлом?
  • Осталось ли на рынке ликвидное предложение, и кто его формирует?
  • Каков бюджет? Сколько стоит готовый загородный дом? Что дешевле — покупать готовое или строить самому?
  • Как найти надежного застройщика? В чем преимущества дома в коттеджном поселке по сравнению со строительством отдельно взятого дома?
  • Опыт создания больших жилых массивов за городом — плюсы и минусы?
  • Нужно ли регулирование на рынке загородного жилья?
  • Какие механизмы контроля за строительством за городом могут быть эффективны?

В 2020 году петербуржцы купили 10 тыс. коттеджей, участков и таунхаусов — в два раза больше, чем годом ранее. Но при этом 90% покупок — это участки без подряда, на которых люди потом сами, при помощи различных строительных бригад возводят жилье. При этом в отличие от города, где работают крупные застройщики, а рынок отрегулирован, сфера загородного индивидуального строительства остается на архаичном уровне. Попытки регулирования предпринимаются — например, в проекте стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2035 года, разработанном Минстроем предусмотрен ввод системы эскроу-счетов для частных домов, аналогично многоквартирному домостроению. Как будет развиваться загородный рынок — обсудим на круглом столе.

Приглашаем представителей строительных компаний — застройщиков загородной недвижимости, производителей и поставщиков строительных материалов и экспертов рынка.

По вопросам участия обращаться: Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

 

План мероприятий

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