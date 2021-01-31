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Учёный расскажет, какие инфекции и вакцины ждут человечество в будущем

Учёный Колмановский опробовал российскую вакцину на себе и 6 февраля в онлайн-лектории «Прямая речь» расскажет тем, кто только собирается, к каким рискам готовиться, на долгую ли защиту рассчитывать и какие будущие инфекции наука уже предвидит. 16+

Фото: pixabay.com/

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19, называют беспрецедентным не только потому, что он сам по себе особенный, — в истории человечества это самый стремительно распространившийся вирус. Именно это качество ему обеспечил сам человек: как не устают напоминать ученые — раньше вирусы самолётами не летали. Сообщение между людьми, городами и странами после пандемии рано или поздно восстановится — а значит, и новые вирусы получат обратно свои возможности «шагать по планете». Ответ коронавирусу человечество подготовило беспрецедентно быстро: вакцины обычно создаются годами, в этом случае управились в течение года — будет ли наука так же оперативно реагировать на новые вирусные болезни и дальше? Какими рисками чревата такая быстрота в создании вакцин? Можно ли спрогнозировать, откуда придет следующая напасть — ведь вирусологи умеют готовиться к сезонному гриппу?

Слушаем лекцию биолога Ильи Колмановского «Пандемия: варианты вируса, варианты вакцин, варианты будущего» 6 февраля в 19:00.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

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