Историк «разберет» королевскую семью и отделит правду от вымысла в сериале «Корона»

Британский минкульт попросил создателей сериала «Корона» написать в титрах: это художественное произведение. То есть не без вымысла. В лектории «Прямая речь» 3 и 17 февраля историк Тамара Эйдельман расскажет, что в сериале правда, а что фантазия сценаристов. 12+
«Оставьте политику мне», — заявила однажды премьер Маргарет Тэтчер королеве Елизавете II. Но почему премьер Дизраэли уверял королеву Викторию: «Все в действительности зависит от Вашего Величества», хотя уже тогда функция монарха была просто протокольная? Сериал «начался» с Черчилля, но, чтобы разобраться в статусе премьерства, нужно вспомнить его дальних предшественников. Например, Уильяма Питта-младшего, который стал премьером в 24 года. Да и Питта-старшего, главу правительства во времена наполеоновских войн (американский город Питтсбург назван в его честь). И Гладстона, который прислушивался к русской писательнице Ольге Новиковой и больше внимания уделял внутренним делам, а не внешней политике. На другой лекции «влезем» в личную жизнь членов королевской семьи. Почему англиканская церковь упорствовала, не давая принцессе Маргарет спокойно выйти замуж за разведенного Питера Таунсенда? Ведь эта церковь и возникла-то потому, что Генриху VIII понадобилось развестись и жениться?
Лекцию «Черчилль, Тэтчер и их предшественники» слушаем 3 февраля, лекцию «Королевская семья: браки, разводы, скандалы…» — 17 февраля, обе начинаются в 19:30.
Александра Шеромова