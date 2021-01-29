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Польский номинант на «Оскар» расскажет о Чернобыле

4 февраля в кинотеатрах начнут показывать «Снега больше не будет» — новую ленту самого значительного польского автора последних лет, Малгожаты Шумовской. Ее «Лицо», ерническая черная комедия, сатира на современное католическое общество, завоевало «Медведя» на Берлинском кинофестивале, а «Снег» вовсе попал в число оскаровских номинантов этого года.

Фото: https://vk.com/capella_film

Главный герой фильма — русский парень Женя (его играет родившийся в Киеве британский актер Алек Утгофф) работает массажистом в Варшаве. Когда-то он оказался в эпицентре Чернобыльской катастрофы и в результате обрел паранормальные способности. Они-то и определяют всю его жизнь: вокруг обычного массажиста складывается самый настоящий культ; в результате он становится своеобразным гуру, к которому на поклон приходят самые богатые и влиятельные люди польского общества.

В общем, Шумовска продолжает мастерски вести линию социально-религиозной сатиры: на этот раз высмеивает архаичное общество, готовое поклоняться хоть массажисту, хоть табуретке — лишь бы чудеса происходили.

16+

Иван Чувиляев

Фото: https://vk.com/capella_film

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