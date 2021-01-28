Россия поднялась до уровня Габона в рейтинге самых коррумпированных стран. «Коррупция подрывает систему здравоохранения на фоне пандемии COVID-19»

Россия поднялась на 8 строчек в рейтинге самых коррумпированных стран — теперь она делит 129-е место с Азербайджаном, Габоном, Малави и Мали. «Индекс восприятия коррупции» 28 января обнародовала международная организация Transparency International (признана в России иностранным агентом).



Индекс измеряет уровень восприятия коррупции в госсекторе на основе опросов экспертов и предпринимателей. В 2019-м Россия занимала 137-е место с 28 баллами, в 2020-м ей удалось набрать 30 баллов (максимум — 100). При этом в Transparency подчеркнули, что основные данные собирали еще в 2019-м, так что на рейтинг не успели повлиять, например, протесты в Хабаровске или ситуация вокруг Алексея Навального. В организации считают, что в России отсутствует «системное противодействие коррупции», его подменяют «единичные уголовные дела и точечные изменения в законодательстве».

