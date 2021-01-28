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Россия поднялась до уровня Габона в рейтинге самых коррумпированных стран. «Коррупция подрывает систему здравоохранения на фоне пандемии COVID-19»

Россия поднялась на 8 строчек в рейтинге самых коррумпированных стран — теперь она делит 129-е место с Азербайджаном, Габоном, Малави и Мали. «Индекс восприятия коррупции» 28 января обнародовала международная организация Transparency International (признана в России иностранным агентом).

Индекс измеряет уровень восприятия коррупции в госсекторе на основе опросов экспертов и предпринимателей. В 2019-м Россия занимала 137-е место с 28 баллами, в 2020-м ей удалось набрать 30 баллов (максимум — 100). При этом в Transparency подчеркнули, что основные данные собирали еще в 2019-м, так что на рейтинг не успели повлиять, например, протесты в Хабаровске или ситуация вокруг Алексея Навального. В организации считают, что в России отсутствует «системное противодействие коррупции», его подменяют «единичные уголовные дела и точечные изменения в законодательстве».

Наименее коррумпированными странами признали Данию и Новую Зеландию, которые получили по 88 баллов. Следом идут Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов). Последние места достались Сирии (14 баллов), Сомали и Южному Судану (по 12 баллов).

В Transparency отметили, что за последние 10 лет большинство стран практически не изменили свои позиции в рейтинге. А коронавирус только усугубил все проблемы. «Индекс восприятия коррупции за 2020 год показывает, что коррупция подрывает систему здравоохранения по всему миру и приводит к нарушению демократических принципов, особенно на фоне пандемии COVID-19», — подчеркнули в организации. Страны, занимающие первые места в рейтинге, инвестируют больше средств в здравоохранение, уверены эксперты.

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Комментарии (8)

kolpankolpan
Трудно с украинской коррупцией сравниться? У каждой станции метро незаконная торговля под полицией. Чего уж тут трудного! А ведь и монте-Карло в Крыму не придумали еще к кому приписать от президента.Ведь все никак , не может фсо охранять частную резиденцию.
261933551
Не очень понятно какое отношение к коррупции имеют протесты в Хабаровске и задержание Навального.
Бред это все. "Восприятие коррупции".
С украинской коррупцией сравниться трудно, а тут на тебе. Ну да, рейтинг.
265043674
Левый рейтинг какой-то. Получается в России коррупции больше чем в Молдове и Украине!? Как-то слабо верится.
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